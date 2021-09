Un altro addio a Sky Sport, quello di Alessandro Alciato, che fa rumore. E nella polemica, che tiene banco sui social network, viene risucchiato il direttore della testata Federico Ferri e perfino Sabrina Salerno. Quello di Alciato non è il primo addio in questa stagione per l’emittente privata: a salutare anche Riccardo Trevisan, Daniele Adani, Massimo Ambrosini e Marco Cattaneo. Principale ragione l’acquisizione dei diritti della quasi totalità delle partite di Serie A da parte di DAZN.

Alciato ha salutato dopo 17 anni. Il giornalista – e autore di diverse biografie ufficiali con protagonisti di primo piano del calcio come Carlo Ancelotti, Andrij Shevchenko, Andrea Pirlo, Fabio Cannavaro – ha ripercorso in un lungo post su Instagram la sua esperienza con SkySport. Dalla prima diretta a bordo campo al Del Duca per Ascoli-Milan alla vittoria dell’Italia agli ultimi Europei di calcio a Wembley. “Fra Sky Sport e Sky Sport 24 ho avuto Direttori con la lettera maiuscola: Giovanni Bruno, Massimo Corcione e Fiorenzo Pompei, le mie stelle polari. Poi Fabio Guadagnini, Fabio Caressa, Matteo Marani (se lo cerchi sul dizionario dei sinonimi lo trovi alla “q” di qualità), Giuseppe De Bellis. Sono stati loro i miei Direttori”. E quindi la bordata: “Nelle riunioni e nelle chat di lavoro parlavano di concetti altissimi, non di Sabrina Salerno”.

Ecco com’è stata tirata in ballo la showgirl, cantante, interprete di fortunati successi soprattutto negli anni ’80 come Boys (Summertime Love) e Siamo donne. La bordata è stata per molti indirizzata dal giornalista a Federico Ferri, direttore di SkySport dal primo gennaio 2017. Ferri ha seguito alla direzione Massimo Corcione, al vertice della testata sportiva di Sky per 12 anni. Ha 42 anni ed è anche editorialista di Rivista Undici.

Ha iniziato alla carta stampa con il quotidiano Il Giornale, Il Messaggero, Leggo e Tuttosport. È arrivato come cronista e inviato a SkySport nel 2005. A partire dal 2011 ha assunto la responsabilità editoriale del Calcio. Ha assunto via via nella sua carriera sempre più incarichi manageriali e di coordinamento editoriale. Ha lavorato per esempio a Sky Sport Tech, che porta la sua firma, al rinnovato storytelling di programmi di punta come Sky Calcio Live, Sky Calcio Club e Sky Calcio Show, fino ad alcuni format di grande successo e molto apprezzati dal pubblico e dalla critica sportiva, come Buffa Racconta e Mister Condò, a cura per l’appunto di Federico Buffa e Paolo Condò, due delle punte di diamante della squadra Sky.

Che quella di Alciato sia una frecciata a Ferri resta tuttavia solo l’opinione più diffusa in queste ore. Quella che va per la maggiore sui social. Ferri è però da tempo ai vertici della squadra Calcio di Sky. E con quei direttori citati da Alciato, e con lo stesso Alciato, ha lavorato e collaborato per anni. La rottura comunque fa rumore. Com’era successo con Adani, altro commentatore e storyteller del calcio tra i più quotati dell’emittente, che aveva salutato lo scorso luglio con un post quasi altrettanto affilato: “Quindi non farò parte di Sky Sport nella prossima stagione: mi è stato comunicato lunedì dal responsabile della linea editoriale. Giusto una telefonata. Preso atto della scelta (‘scelta mia’, parole sue), tutto legittimo e ognuno risponde alla sua coscienza, mi preme, per questi nove anni, dare un abbraccio sincero a tutti quelli che ho conosciuto, incontrato e con i quali ho collaborato”.

