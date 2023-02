Giunti alla quarta serata di Sanremo 2023 è il turno della terza co-conduttrice Chiara Francini, attrice, conduttrice e scrittrice dall’allegria pungente. Nata il 20 dicembre 1979 a Firenze, ha mosso i primi passi nel teatro. Da circa 17 anni è fidanzata con lo svedese Frederick Lundqvist, ex calciatore oggi imprenditore. I due non sono sposati ma hanno una duratura e stabile relazione. “Viviamo insieme da 16 anni, ma il matrimonio è un giorno in cui ci si sente principessa… però io mi sento principessa tutti i giorni”, ha raccontato tempo fa al Corriere della Sera.

Poco si sa della loro relazione: lui è nato il 3 agosto 1976 a Lulea. È stato un calciatore svedese arrivando a indossare per qualche tempo anche la malia della nazionale. Attualmente è un imprenditore nel settore della sicurezza. La stessa attrice lo definisce “un fidanzato estremamente ironico, silenzioso, molto attento, sarcastico, riservatissimo”. “E’ la persona che mi ha reso libera e sicura e che ogni giorno mi ama dandomi la possibilità di fiorire”, ha detto in un’intervista a Vanity Fair.

I film e la carriera Tv di Chiara Francini

Approda in televisione grazie a Marco Giusti, che le offre due ruoli fissi nei suoi programmi BlaBlaBla e Stracult; vengono poi Radio Sex, di Alessandro Baracco, e Le ragazze di San Frediano, per la regia di Vittorio Sindoni; infine nel 2007 è “Marzia Meniconi”, una delle protagoniste di Gente di mare 2. Tra il 2007 e il 2008 è impegnata in quattro film: Leonardo Pieraccioni la vuole nel ruolo di “Giustina” in Una moglie bellissima, in cui canta due canzoni del musical Grease, facenti parte della colonna sonora del film; Francesco Patierno la sceglie per Il mattino ha l’oro in bocca; Spike Lee le affida il ruolo di “Fabiola”, una delle vittime della strage nazista di Sant’Anna di Stazzema nel film Miracolo a Sant’Anna. Nel 2009 partecipa alla miniserie Le segretarie del sesto, per la regia di Angelo Longoni, e al film Feisbum – Il film, episodio Gaymers, diretto da Emanuele Sana. Nel 2010 compare ancora sul piccolo schermo nella serie tv Tutti pazzi per amore 2, per la regia di Riccardo Milani.

È una delle protagoniste del film per il cinema Maschi contro femmine nel 2010 e di Femmine contro maschi nel 2011, entrambi per la regia di Fausto Brizzi, in cui interpreta “Marta”, una ragazza omosessuale. Nel 2011 co-conduce il programma televisivo Colorado; al cinema recita nel film La peggior settimana della mia vita, per la regia di Alessandro Genovesi; in televisione ritorna su Rai 1, col personaggio di “Bea”, in Tutti pazzi per amore 2. Partecipa inoltre al film C’è chi dice no, per la regia di Giambattista Avellino, e all’opera prima Cacao, per la regia di Luca Rea. Vince il Premio Guglielmo Biraghi nel 2011, come attrice rivelazione dell’anno, assegnatole dal sindacato giornalisti cinematografici, nell’ambito del 68º Festival Internazionale del cinema di Venezia. Nel 2012 torna in tv, su Sky Cinema, con Un Natale per due, dove interpreta anche la Carmen di Bizet, per la regia di Giambattista Avellino. Sempre nel 2012 torna al cinema con Buona giornata per la regia di Carlo Vanzina. Nel 2013 è una delle protagoniste del film per il cinema Pazze di me, di Fausto Brizzi. Nel 2013 è protagonista del film Ti sposo ma non troppo, opera prima di Gabriele Pignotta. Nel 2014 è fra i protagonisti del film corale Soap opera, di Alessandro Genovesi. Sempre nel 2014 conduce in prima serata Colorado su Italia 1, insieme a Diego Abatantuono. Nel 2015 è una delle protagoniste della fiction Matrimoni e altre follie, per la regia di Laura Muscardin. Nel 2016 interpreta il personaggio di “Perla” nella fiction, di Rai 1 Non dirlo al mio capo, per la regia di Giulio Manfredonia. Sempre nel 2016 viene scelta da Pippo Baudo per co-condurre con lui Domenica in. Nel 2021 è una delle protagoniste della commedia Addio al nubilato, per regia di Francesco Apolloni, trasmessa su Amazon. Al cinema nel 2021 è “Annalisa”, protagonista di Altri padri, opera prima di Mario Sesti, pellicola drammatica, che affronta un tema di grande attualità: quello dei padri separati. Il film viene presentato fuori concorso al 39º Torino Film Festival. Dal 2021 riveste il ruolo di giudice nella prima edizione di Drag Race Italia, in onda sulla piattaforma streaming Discovery+, e in chiaro, in prima tv assoluta su Real Time, a partire dal 9 gennaio 2022. Nel 2022 è una delle protagoniste di Tre sorelle, trasmesso il 27 gennaio sulla piattaforma Amazon per la regia di Enrico Vanzina.

Ha scritto quattro romanzi tutti editi da Rizzoli. Non parlare con la bocca piena (2017), Mia madre non lo deve sapere (2018), Un anno felice (2019) e Il cielo stellato fa le fusa (2020).

