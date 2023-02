Dopo Chiara Ferragni, Francesca Fagnani e Paola Egonu sarà il turno di Chiara Francini sul palco del teatro Ariston di Sanremo. L’attrice, autrice, scrittrice e comica toscana affiancherà il direttore artistico Amadeus e Gianni Morandi nella co-conduzione della quarta serata, quella delle cover e dei duetti. “Un sogno che si avvera per ogni ragazza italiana, un traguardo per una ragazza di provincia come me. Un giorno è arrivato questo messaggio da un numero sconosciuto che si firmava Amadeus seguito da un vocale. Non l’ho detto a nessuno, neanche al mio fidanzato”, aveva raccontato all’Ansa dopo l’annuncio della sua partecipazione alla 73esima edizione del Festival.

Classe 1979, nata a Firenze, laureata in Lettere a pieni voti, in Ermeneutica. Il primo colpo di fulmine, con lo spettacolo, a teatro. Si è formata al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino, dopo è passata al Teatro Ambra Jovinelli di Roma con lo spettacolo Faccia da comico, direzione artistica di Serena Dandini. In televisione è arrivata con Marco Giusti che l’ha portata a Stracult e BlaBlaBla. Ha recitato in tv e al cinema, con Leonardo Pieraccioni, Faustro Brizzi e Riccardo Milani. È entrata anche nel cast del film di Spike Lee Miracolo a Sant’Anna.

Al cinema anche con Maschi contro Femmine e Femmine contro Maschi di Fausto Brizzi, La Peggior Settimana della mia Vita di Alessandro Genovesi, Una moglie bellissima di Leonardo Pieraccioni tra gli altri titoli. È stata nel cast di Tutti pazzi per amore in tv, conduttrice del programma comico Colorado e di Aggratis! in seconda serata su Rai2. Pippo Baudo l’ha voluta con se a Domenica In. Per La Effe ha condotto il programma Love Me Gender, su Discovery+ e Real Team è stata giudice del talent show Drage Race Italia.

Francini è anche scrittrice: ha pubblicato il suo primo romanzo nel 2017, Non parlare con la bocca piena, 45mila copie vendute. Seguito da altri tre romanzi, Mia Madre non lo deve sapere, Un anno Felice e Il Cielo stellato fa le fusa. Da 16 anni è legata sentimentalmente a Frederick Lundqvist, ex calciatore, ex difensore centrale della Nazionale svedese. Secondo quanto ha raccontato, si sarebbero incontrati quando entrambi lavoravano per lo stesso ufficio di comunicazione.

“Stasera sul palco cercherò di portare tutta la Chiara che ho – ha detto in conferenza stampa – un monologo sul mio percorso umano e professionale, l’ho scritto con grande verità, ci saranno momenti ironici e anche delle altre tinte su questo arcobaleno. Sono molto riconoscente, io penso che la gratitudine sia a fondamento dell’essere umano. Se sono qua lo devo ad Amadeus, è successo in maniera magica. Sono stata chiamata nella maniera più semplice, più naturale e più bella. Mi sento molto fortunata. Qualsiasi cosa si porti a Sanremo, anche se è un monologo comico, la politica la si fa sempre e non solo quando si parla di politica. Anche quando si fa un monologo leggero si possono veicolare dei messaggi”.

