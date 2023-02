La terza volta è stata quella buona. La storia d’amore tra l’attore Francesco Arca, 43 anni, e la compagna Irene Capuano, ex modella 44enne, è iniziata venti anni fa, nel 2003 quando i due si sono conosciuti prima della partecipazione a “Uomini e Donne” dell’oramai ex tronista. Una prima frequentazione durata un anno. Poi “ci siamo rimessi insieme nel 2010, ma è durata fino al 2011. Poi, dopo tre anni di lontananza, nel settembre 2013, è scoppiato di nuovo, per la terza volta, l’amore tra noi. Come dire che la fiamma ora arde di più” ha spiegato tempo fa Arca, ospite nella seconda serata del Festival di Sanremo per lanciare la nuova fiction, Resta con Me, che lo vedrà protagonista su Rai Uno a partire dal 19 febbraio prossimo.

I due, che non si sono mai sposati, hanno due figli: Maria Sole di 7 anni e Brando Maria che compirà 5 anni il prossimo 6 aprile. Capuano è nata a Roma il primo dicembre del 1978 e dopo un passato da modella e anche da corteggiatrice a Uomini e Donne (il tronista non era Arca ma Fernando Vitale) oggi si occupa di un sito di abbigliamento online che si chiama Virale Shop.

La stessa Irene, insieme alla redazione de Le Iene, si è resa protagonista di uno scherzo all’ex tronista andato in onda nelle scorse ore nella trasmissione Mediaset. Uno scherzo dove la figlia, che all’epoca aveva poco più di 4 anni, veniva coinvolta in un fantomatico “Uomini e donne bambini”, con un provino che ha fatto andare su tutte le furie papà Francesco. La sua reazione, così come anticipato dalla moglie Irene (“Nostra figlia è la sua ragione di vita, è gelosissimo, la chiama mia moglie”), è stata tremenda con l’attore ingaggiato dalla Iene aggredito e costretto a rivelare subito che era tutto uno scherzo.

Prima della “terza volta” con Irene, Arca in passato ha avuto una relazione di tre anni con l’attrice Laura Chiatti, con la quale oggi è rimasto in ottimi rapporti come dimostrano le foto pubblicate sui social. Dopo Laura Chiatti, l’attore ha avuto una breve relazione con la collega di fiction (“Le tre rose di Eva) Anna Safroncik.

Giovanni Pisano Napoletano doc (ma con origini australiane e sannnite), sono un aspirante giornalista: mi occupo principalmente di cronaca, sport e salute.

© Riproduzione riservata

Giovanni Pisano