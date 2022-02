Fiorello ha sciolto la riserva: c’è anche lui a Sanremo dopo un’edizione, quella del 2021, che lo aveva visto assoluto protagonista. Di nuovo accompagnerà il suo amico Amadeus, per la terza volta direttore artistico e conduttore, alla 72esima edizione della kermese dedicata alla musica italiana. Fiorello, tra gli uomini di spettacolo più amati in assoluto in Italia, è legato in matrimonio a Susanna Biondo.

Classe 1965, Biondo è laureata in Economia e Commercio e lavora nell’azienda di famiglia che si occupa di doppiaggio e di post-produzione. Dal matrimonio precedente aveva avuto una figlia, Olivia, che il conduttore e comico e showman non ha esitato in più di un’occasione a definirla sua prima figlia. La coppia ha avuto nel 2006 una figlia, Angelica.

Prima di sposare Susanna Biondo, Fiorello è stato fidanzato con la conduttrice Luana Colussi e con la showgirl Anna Falchi. L’incontro con Biondo nel 1996, quando il successo stava mettendo in pericolo il percorso di Fiorello – che ha sofferto problemi con la cocaina. “Se oggi sono tornato a essere un uomo normale, se ho capito che la mondanità va vissuta solo quando è strettamente necessaria, se ho imparato a bilanciare la mia vita distinguendo nettamente tra mondo dello spettacolo e quotidianità, devo dire grazie solo a Susanna”, ha raccontato a Vanity Fair.

Biondo è lontana dai social. Non ha alcun interesse per i riflettori. Il matrimonio fu una cerimonia molto intima e privata, con soli 18 invitati nella chiesa sconsacrata di Caracalla. “Mia figlia dice: ‘Tu sei come me. Con te non mi sembra di stare con un papà’. Lei e mia moglie dicono che le faccio ridere quando mi arrabbio. Sarà giusto?”, ha detto alla rivista Fiorello.

