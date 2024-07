Da Marco Violi a Mark Violets. È bastato anglicizzare il suo nome di battesimo per farlo passare da terrorista. Tutto il mondo, per qualche ora ha creduto che Marco Violi, il giornalista romano da tempo attaccato da haters del web fosse il vero attentatore di Donald Trump. Una bufala diffusa su twitter o X, un post ideato da alcuni account che da tempo prendevano di mira l’uomo, che è stato rilanciato negli Stati Uniti e che ha avuto una risonanza fuori controllo. Il suo nome e la sua immagine sono rimbalzati anche su alcuni canali Telegram, e da lì a telegiornali americani, russi, messicani. Una fake news colossale, che solo chi conosce l’ambiente che gravita attorno ai tifosi di calcio del social network di Elon Musk, ha potuto prontamente smentire.

Il tweet che ha fatto passare Marco Violi come l’attentatore di Trump

Il tweet incriminato di @Moussolinho – account ora cancellato – accompagnato da una foto di Violi con occhiali scuri e cappello, recitava in inglese: “According to the Butler Police Department, the Trump shooter has been arrested, anche has benne identified as Mark Violets, a rabid Antifa member. Before che attack he uploaded a viole on Youtube claiming justice”. Ovvero: “Secondo il Dipartimento di Polizia di Butler, il responsabile della sparatoria contro Trump è stato arrestato e identificato come Mark Violets, un fervente membro di Antifa. Prima dell’attacco ha caricato un video su YouTube reclamando giustizia”. In pochi minuti il post supera le 2 milioni di visualizzazioni. Un tweet goliardico, che ha avuto un successo fuori controllo. Ed è così che il falso è diventato notizia. Un errore di identità in cui sono caduti tantissimi tg stranieri e statunitensi.

Chi è Marco Violi, il portale e le canzoni sulla Roma

Marco Violi è un giornalista, iscritto all’Ordine del Lazio. Da tifoso della Roma è responsabile del portale Romagiallorossa.it. È conosciuto per le sue numerose canzoni a tema giallorosso: Violi – famoso anche col suo nome d’arte Violinho, in onore dell’ex allenatore della Roma José Mourinho – crea spesso contenuti multimediali e cover di canzoni famose italiane e straniere a cui cambia il testo per adattarle alla cronaca calcistica della squadra capitolina. Su Instagram vanta un seguito di quasi 50mila follower. Tuttavia, Violi negli anni ha collezionato un numero altissimo di haters, specialmente su Twitter, dove non mancano insulti e prese in giro per le sue attività, cresciute in modo sproporzionato qualche anno fa quando in segno di protesta per qualche tempo decise di diventare un tifoso dell’Inter.

Marco Violi e le continue querele ai suoi haters

Come ha fatto sapere molto spesso nei suoi video, il giornalista minaccia di querelare, e querela da tempo tutti i suoi aggressori verbali, che in molte occasioni hanno diffuso fake news sul suo conto, inclusa quella di ieri sera. E così nelle scorse ora ha annunciato che procederà con tutta la famiglia “a denunciare i diffamatori di professione che dal 2018 lo perseguitano”.

Il successo mondiale di VioliNation

Nell’inverno 2021 Violi si ritrovò al centro delle tendenze web per ‘VioliNation’ uno spazio audio su Twitter nato con il mesedismo hashtag diventato un fenomeno tra i top trend mondiali. In cui le canzoni del giornalista, riprese dagli haters, vennero trasmesse una dopo l’altra in una sorta di concerto. Gli utenti di twitter ricorderanno i famosi giorni in cui il trend prese piede.

L’annuncio di Marco Violi: “Sono stato svegliato nel cuore della notte”

Questo il messaggio diffuso da Marco Violi su Instagram poco dopo il grandissimo equivoco: “Salve, smentisco categoricamente che io sia coinvolto in questa situazione – ha scritto violi in una storia su instagram – sono stato svegliato nel cuore della notte (alle 2 di notte in Italia per la precisione) dalle numerose notifiche che ho ricevuto su instagram e su x. mi trovo in Italia, sono a roma e non avevo la minima idea di quello che fosse successo se non vedendo sky tg 24 che sto ancora seguendo. Le notizie che circolano sul mio conto sono totalmente prive di fondamento e sono organizzate da un gruppo di hater che dal 2018 mi stanno rovinando la vita, addirittura con appostamenti presso la mia abitazione, foto del mio citofono e del mio portone. dei veri e propri stalker. Non ho altro da aggiungere. Nella giornata di lunedì sporgerò denuncia contro gli account su x che hanno inventato queste false notizie e tutte le testate giornalistiche che hanno diffuso la notizia falsa. Essendo giornalista dal 2006 so benissimo che bisogna verificare tutte le fonti prima di sbattere un presunto mostro in prima pagina. Non ho altro da aggiungere. Chiedo gentilmente di lasciarmi in pace perché sono vittima di tutto questo dal 2018 e c’è anche un procedimento penale in corso contro questi hater”.

Non siete pronti a Mark Violets che si compra la Roma coi soldi dei danni d’immagine e poi daspa per sempre Mussolinho pic.twitter.com/o4RPBaIhQP — 🎩💫HungryMARCIO🏆🟠🔴🦴 (@HungryMarcio) July 14, 2024

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco