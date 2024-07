L’FBI ha identificato l’attentatore di Donal Trump. Si tratta di Thomas Matthew Crooks, 20 anni, di Bethel Park, Pennsylvania. Il giovane è stato ucciso da un cecchino del Secret Service subito dopo aver sparato. L’uomo non aveva precedenti penali risultanti dai documenti del tribunale pubblico della Pennsylvania, e i funzionari hanno affermato di non aver identificato un movente. Era originario di Bethel Park, non lontano dalla cittadina dove Trump ha tenuto il comizio.

L’arma utilizzata

Matthew Crooks ha sparato con un fucile semiautomatico, con un AR-15, a una distanza di soli 150 metri da Donald Trump. Secondo le prime indagini, Crooks ha esploso diversi colpi verso il palco dove Trump stava parlando “da una posizione elevata al di fuori dell’area del comizio”. Oltre dieci video, confrontati dall’Associated Press con immagini satellitari del luogo, hanno mostrato come il cecchino sia riuscito ad avvicinarsi abbastanza da poter colpire il palco. I deputati repubblicani hanno ora dichiarato di voler avviare un’inchiesta parlamentare sugli eventi di ieri. È particolarmente importante capire come Crooks sia riuscito ad accedere al tetto di un edificio vicino all’area della manifestazione poco prima o durante il discorso di Trump.

Il profilo da democratico e il presunto video dell’arresto

Nei registri sugli elettori dello Stato, Crooks è identificato come repubblicano, anche se risulta aver donato 15 dollari al Progressive Turnout Project, un gruppo di affluenza alle urne liberale, attraverso la piattaforma di donazioni democratiche ActBlue nel gennaio 2021. Intanto, su Twitter circola il video del presunto arresto in cui si vede un uomo immobilizzato a terra dalle forze dell’ordine subito dopo essere stato colpito, ma al momento l’FBI non ha ancora confermato la rispondenza delle immagini con i momenti del blocco dell’attentatore.

