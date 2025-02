Alberto Angela è ormai tra i volti di punta della Rai e tra i più celebri della televisione: ha raccolto l’eredità del padre Piero, divulgatore scientifico, e da anni entra nelle case degli italiani conquistandoli con la sua competenza e gentilezza.

Chi è Monica, la moglie di Alberto Angela

Poco si sa della moglie, Monica, originaria di Parma, della quale non è facile neppure scoprire il cognome. A legare la coppia, più di 30 anni d’amore. I due si sono conosciuti negli anni Ottanta quando lei, più giovane, era ancora una studentessa e lui all’inizio della sua carriera. I due condividono la passione per l’arte, per lo sport e in particolare per il nuoto, e per i viaggi. Una curiosità: pare che la moglie abbia definitivamente conquistato il divulgatore con il suo dolce preferito, il tiramisù. Il matrimonio è arrivato nel 1993, dopo il lungo fidanzamento. La coppia ha avuto tre figli: Riccardo, nato nel 1998, Edoardo avuto nel 1999 e Alessandro nel 2004.

Redazione

© Riproduzione riservata

Redazione