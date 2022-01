Alberto Angela è ormai tra i volti di punta della Rai e tra i più celebri della televisione: ha raccolto l’eredità del padre Piero, divulgatore scientifico, e da anni entra nelle case degli italiani conquistandoli con la sua competenza e gentilezza. È ormai un personaggio, Angela, che ha sempre vissuto la sua vita privata con grande discrezione.

E infatti si sa pochissimo della moglie: si chiama Monica. La coppia ha avuto tre figli, tutti maschi. Riccardo, Edoardo e Alessandro, rispettivamente nati nel 1998, 1999 e 2004. La coppia si è sposata nel 1993 dopo un lungo fidanzamento. Angela aveva conosciuto Monica quando lei era ancora una studentessa e lui agli inizi della sua carriera. Sono tra le coppie più longeve del mondo dello spettacolo che però con la vita mondana non hanno niente a che fare.

A quanto si legge sui media i due condividono la passione per l’arte, per lo sport e in particolare per il nuoto, e per i viaggi. Una curiosità, di puro gossip: pare che la moglie l’abbia definitivamente conquistato con il suo dolce preferito, il tiramisù. Poco più di una voce, un pettegolezzo. Monica non compare mai davanti alle telecamere. È originaria di Parma.

Angela, classe 1962, nato a Parigi, una sorella più grande, Christine, laurea con lode in Scienze Naturali e specializzazioni a Harvard, alla Columbia, all’Università della California, ha esordito in televisione nel 1990 alla Televisione Svizzera Italiana (RTSI). Curiosità inaspettata: come ha confermato il padre, è stato bocciato in quinta elementare. “Oggi si tende a dare la colpa agli insegnanti, ma – aveva sentenziato il padre a Carta Bianca – se un alunno non va bene è giusto che ripeta l’anno. Ad Alberto la bocciatura è bruciata molto, ma gli ha innescato una spirale virtuosa”.

Nonostante la celebrità sia il divulgatore scientifico che la famiglia non hanno mai ceduto al gossip. Quando alcune foto del secondogenito, Edoardo, hanno cominciato a circolare catturando l’attenzione, soprattutto quella del pubblico femminile, il classe 1999 ha reso il suo account social privato.

