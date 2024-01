Emmanuel Macron ha nominato il nuovo premier francese. È Gabriel Attal, finora ministro dell’Educazione in Francia e già portavoce del governo. Il presidente francese ha annunciato la sua prima mossa all’interno di un rimpasto governativo per cercare di rilanciare il suo mandato. Ieri erano arrivate le dimissioni della premier Elisabeth Borne. La 62enne, dopo due colloqui con Macron, era salita all’Eliseo per consegnare la lettera delle sue dimissioni.

L’annuncio dell’Eliseo

“Il presidente della Repubblica ha nominato Gabriel Attal primo ministro e lo ha incaricato di formare un governo”. Con questo comunicato l’Eliseo ha ufficializzato la nomina di Attal come nuovo premier. La notizia è arrivata al 34enne mentre era in riunione con i presidi delle scuole, vista la sua carica di ministro dell’Educazione nazionale. Le sue ultime parole ai responsabili degli istituti sono state: “Resterò sempre vicino alla scuola”.

Il post di Macron per Attal

“Caro Gabriel Attal, so di poter contare sulla tua energia e sul tuo impegno per attuare il progetto di riarmo e rigenerazione che ho annunciato. Fedeltà allo spirito del 2017: superamento e audacia. Al servizio della Nazione e dei francesi”. Con queste parole sul suo profilo social, il presidente francese Macron ha annunciato il nuovo premier che prende il posto di Borne.

Chi è Gabriel Attal, nuovo primo ministro in Francia

Gabriel Attal, 34 anni, è stato finora il ministro dell’Educazione. Già a 29 anni fu nominato viceministro per la Gioventù, il più giovane della Quinta Repubblica. Attal ha iniziato il suo percorso in politica nella gauche, con il Partito socialista, per poi diventare un fedelissimo di Macron. A tal punto da diventare prima il portavoce del governo, raccogliendo popolarità e consenso, e poi appunto ministro. È considerato un macroniano di ferro, un delfino ideale dell’attuale presidente. È anche il primo gay dichiarato a diventare primo ministro in Francia, è sposato con Stéphane Séjourné, eurodeputato del partito di Macron.

