Elisabeth Borne, premier francese, si è dimessa. La notizia era attesa, visti i due incontri all’Eliseo tra Borne e il presidente Emmanuel Macron. L’annuncio è arrivato proprio dall’Eliseo, con un post sui social, in cui Macron ha ringraziato “con tutto il cuore” Borne per il suo “lavoro esemplare al servizio della nazione“.

Le dimissioni della premier francese Borne

Elisabeth Borne ha presentato la sua lettera di dimissioni al presidente Macron, il quale le ha accettate. Nel suo ultimo messaggio, la premier uscente ha sottolineato come sia “più che mai necessario continuare le riforme”. “Mentre devo presentare le dimissioni del mio governo, volevo dirvi quanto mi sia appassionata a questa missione, guidata dalla costante preoccupazione che condividiamo, di portare a risultati rapidi e tangibili per i nostri concittadini” si legge nella lettera.

Premier dal 2022, Borne è rimasta in carica per circa un anno e mezzo. È stata la seconda donna a ricoprire il ruolo di primo ministro in Francia, dopo Edith Cresson sotto la presidenza Mitterrand. Il suo governo è uscito indebolito dall’adozione della controversa legge sull’immigrazione avvenuta a dicembre, così come in precedenza dalla riforma delle pensioni. La gestione del governo di Borne è finita sotto accusa anche perché per ben 23 volte è stato utilizzato l’articolo 49-3 della Costituzione, per far passare senza voto i testi sul bilancio. L’ipotesi di un rimpasto in arrivo era stata confermata da Macron, che ha promesso una “nuova direzione” del governo.

Il rimpasto e i candidati per sostituire Borne

Il rimpasto avverrà a breve, con il presidente Macron pronto a cambiare diversi tasselli del governo. La premier uscente rimarrà in carica per occuparsi degli affari correnti fino alla nomina del nuovo governo. Secondo i sondaggi, a essere favorito per prendere il posto di Borne sarebbe l’attuale ministro dell’Educazione Gabriel Attal. Il 34enne macronista, secondo una rilevazione di Odoxa-Backbone Consulting riportata da Le Figaro, sarebbe in vantaggio di 5 punti sul ministro dell’Economia Bruno Le Maire.

