Roberta Caruso sta facendo parlare tantissimo di sè a Bake Off Italia 2023. La concorrente di Bake Off Italia 2023 nasce a Milazzo, in provincia di Messina. La sua età è di 38 anni. Roberta Caruso lavora come insegnante di materie umanistiche. In più scrive per alcune testate locali e organizza incontri culturali. La Caruso ama gli sport adrenalinici e come se non bastasse ha un blog di cucina.

Le polemiche di Roberta Carusa nell’ultima puntata

L’insegnante di materie umanistiche durante la scorsa puntata ha fatto discutere non poco per alcune sue affermazioni. Tutto è iniziato quando i giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia hanno annunciato la prova creativa della puntata: la preparazione di 5 dolci tipici da street food delle capitali europee: waffles (Bruxelles), churros (Madrid), scone, krapfen tedeschi e pastel de nata (Lisbona).

Il primo a scegliere è stato Gabriele, detentore del grembiule blu, che ha dato vita ad una catena umana conclusasi proprio con l’insegnante che non ha potuto fare altro che preparare il solo ed unico dolce rimasto disponibile.

La concorrente ci è rimasta molto male dal comportamento degli altri concorrenti, ma a farla arrabbiare è stata un’affermazione di Tommaso e Gabriele che hanno dichiarato di volere una finale tutta al maschile.

Roberta Caruso: “È un atteggiamento maschilista!”

“È un atteggiamento maschilista!” ha tuonato Roberta verso i compagni, ma alla fine l’aspirante pasticceria è riuscita a conquistare uno dei posti disponibili per la semifinale. Intanto sui social in tantissimi hanno giudicato male l’uscita dell’insegnante siciliana.

“Sta storia del maschilismo ha veramente rotto. Una persona può essere più brava di te anche se è maschio cara Roberta” – ha scritto un utente, mentre un altro ha detto “No ma poi che ridere quando tira in ballo il maschilismo quando invece è semplicemente insopportabile e gli altri hanno stretto di più il rapporto”.

La vita privata di Roberta Caruso

Della vita privata di Roberta Caruso non sappiamo molto. In passato ha avuto un’importante storia d’amore, che tuttavia non è finita nel migliore dei modi. Attualmente la pasticciera sembrerebbe essere single e non ha figli.

La pagina Instagram di Roberta Caruso

La concorrente di Bake Off Italia 2023 ha una pagina Instagram attiva, che conta già più di 5 mila follower. Proprio sul suo profilo social, Roberta condivide tutte le sue creazioni.

L’annuncio di Roberta Caruso per l’inizio del programma

“E quando meno te lo aspetti, la vita ti sorprende e ti regala il sogno più grande. Sono felice di annunciarvi e di condividere con tutti voi che sarò la concorrente dell’undicesima edizione di Bake Off Italia”.

Il sogno di Roberta Caruso a Bake Off Italia 2023

La pasticciera ha il desiderio di pubblicare un libro che unisca le ricette da lei sperimentate alla passione per la storia della cucina e degli ingredienti.

