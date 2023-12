Nell’ultima puntata di Uomini e Donne il protagonista indiscusso è stato Silvio Venturato chiamato al centro dello studio da Maria De Filippi. Silvio è uscito con Sabrina interessata a fare la sua conoscenza. Silvio però non la pensa allo stesso modo e comunica alla redazione di voler chiudere con lei: “Voglio lasciarla libera di frequentare altri”.

La reazione in studio per le parole di Silvio Venturato

Questa affermazione sconvolge tutti, inclusa Tina che si arrabbia con il cavaliere: “Sono già 4 storie che chiudi. Il finale è sempre lo stesso con tutte. Arrivi ad un certo punto e poi vuoi chiudere” Silvio cerca di giustificarsi, dicendo che gli manca l’intimità con Sabrina, che subito ribatte raccontando che in albergo si è fatto trovare nudo a letto, mentre lei era solo andata in bagno.

Sabrina offesa per il gesto di Silvio

L’episodio ha scioccato Sabrina che si è bloccata nei suoi confronti, sia per l’accaduto sia per la differenza d’età, anche se continua ad ammettere che le piacerebbe continuare la conoscenza con il cavaliere. Alla fine i due ballano insieme, decisi poi a continuare a conoscersi al di fuori dello studio.

Chi è Silvio di Uomini e Donne?

Silvio è un uomo di 71 anni originario di Novara che si dice interessato a Gemma Galgani e scende le scale per farle la corte. Durante la sua presentazione ha ammesso che è da molto tempo che segue la dama torinese in televisione e dice di vedere il lei molte qualità che la sua donna ideale dovrebbe avere.

Quando la redazione gli ha chiesto cosa avrebbe deciso qualora la Galgani non avesse accettato la conoscenza, lui si è detto pronto a tornare a casa. Di Silvio non abbiamo molte informazioni al momento, anche perché non è da molto presente nel parterre del programma.

Lavoro, hobby e passioni di Silvio Venturato

Silvio ha ammesso che si sta godendo il meritato riposo della pensione da ormai qualche anno. E’ un uomo affascinante che per mantenersi in forma ama andare in palestra e praticare sport. Inoltre, adora trascorrere molto tempo in mezzo alla natura con i suoi cani. Per quanto riguarda la vita privata di Silvio, sappiamo che in passato ha avuto un matrimonio durato diversi anni, dal quale sono nati due figli ormai maturi. Infatti, uno ha 44 anni e il più piccolo 41. Non sappiamo se sia diventato nonno.

Il rapporto tra Silvio e Gemma Galgani

Siamo a gennaio del 2023 quando Silvio si presenta a Uomini e Donne e si dichiara apertamente a Gemma. Non ha altre donne per la testa ed è pronto a tornare a casa qualora con lei non andasse bene. La dama torinese ne rimane da subito affascinata e accetta la conoscenza. Tuttavia, sin dalle prime esterne si dice incredula dalla forte intraprendenza di Silvio che cerca immediatamente un contatto fisico con lei. Nonostante questo, i due escono diverse volte a cena e più di un bacio (per ora) non c’è stato altro.

Inoltre, Silvio abita a Novara e la frequentazione è molto facile considerato che Gemma vive in centro Torino. Il novarese ha ammesso di avere molto tempo libero e ha tutte le intenzioni di dedicarsi interamente alla donna che gli interessa. Nel mese di marzo i due si vedono molto spesso e organizzano anche una cena a Torino, ma giunti in studio nella puntata successiva, Silvio vuole delle risposte. In particolare vuole sapere se lei è interessata e cosa abbia intenzione di fare con lui.

