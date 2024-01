Simone Montedoro, compagno di Lara Carnevale, ospite della trasmissione La volta buona di Caterina Balivo ha iniziato a lavorare in televisione negli anni ’90 diventando un volto noto della fiction Rai Don Matteo. Nato il 28 luglio 1973 sotto il segno del Leone a Roma, Simone Montedoro è un attore di successo che ha dovuto combattere con una brutta malattia nel 2004.

Simone Montedoro, la malattia rara: Linfoma di Hodgkin

Simone Montedoro ha affrontato il periodo più difficile della sua vita nel 2004. L’attore ha combattuto una dura battaglia contro un tumore maligno molto raro, il Linfoma di Hodgkin. Questa malattia, che colpisce circa 4 persone ogni 100.000 abitanti tra i 15 e i 35 anni, è particolarmente aggressiva perché attacca il sistema linfatico.

Il flirt con Manuela Arcuri e l’amore con Laura Carnevale

Simone Montedoro è entrato nelle cronache rosa per un flirt con l’attrice Manuela Arcuri. Una storia che aveva appassionato molti fan e ripresa da parecchi siti di gossip. Montedoro e Arcuri erano stati fotografati insieme sulla neve mentre si scambiavano baci e tenere coccole. Dopo la fine della relazione con Arcuri nel 2012 , l’attore ha incontrato l’ex compagna Lara Carnevale. Lei professionista di atletica leggera nel 2014 ha dato alla luce Matteo, il primogenito di Montedoro. Ma anche con Lara l’amore finisce nel 2018. Montedoro allora incontra Roberta Volpicella con la quale ha avuto nel 2022, una figlia, di nome Vittoria.

L’inizio della carriera di Simone Montedoro, tra fotoromanzi e fiction

Montedoro dopo aver frequentato i laboratori teatrali tenuti da Duccio Camerini, Michael Margotta inizia la carriera come attore di fotoromanzi. Tra il 1998 e il 1999 muove i suoi primi passi nella recitazione teatrale poi nel 2022 recita in uno spettacolo diretto dal suo maestro Duccio Camerini, con cui lavora anche tra il 2004 e il 2006 in Scoppio d’amore e guerra, con Rocco Papaleo e Lucrezia Lante della Rovere

La carriera televisiva di Simone Montedoro

I primi passi nel mondo televisivo li muove nel 1999 con la serie Il centravanti è stato assassinato verso sera di Pepe Carvalho e la miniserie tv L’avvocato Porta le nuove storie nel 2000, entrambi diretti da Franco Giraldi.

Ha partecipato anche ad alcuni episodi di serie tv come Distretto di Polizia 2 e 6 (2001-2006), Un medico in famiglia 3 nel 2003 e Medicina generale nel 2006. Nel corso delle riprese della miniserie Ho sposato uno sbirro, nel 2008 viene preso nella fiction Rai di Don Matteo.

Partecipa inoltre a Ballando con le stelle nel 2017. Partecipa come concorrente alla seconda edizione de Il cantante mascherato, in cui ha indossato la maschera dell’orsetto, e nel 2021 a Tale e quale show. Nell’estate 2023 partecipa al programma televisivo Non sono una signora, classificandosi, in finale, quarto. A settembre dello stesso anno torna al cinema con Mamma qui comando io, diretto da Federico Moccia. Breve parentesi in campo musicale, nel 2001 è comparso in un video musicale della canzone «Junto A Ella», versione spagnola di Insieme a Lei, di Gigi D’Alessio.

