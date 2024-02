Sylvie Vartan torna dopo più di 10 anni in Italia a Domenica In, da Mara Venier, domenica 25 febbraio. La cantante e soubrette ha deciso di dire addio alle scene, con alcuni concerti previsti a Parigi.

Chi è Sylvie Vartan: età, famiglia, infanzia

Sylvie Vartan è nata il 15 agosto 1944 in Bulgaria, in un villaggio chiamato Iskrec, nella provincia di Sofia, da padre bulgaro di orgini armene e madre di origine ungherese. Oggi quindi la cantante ha 79 anni. La sua famiglia prima si trasferì a Sofia, poi a Parigi, dove Sylvie cominciò ad appassionarsi alla musica, anche grazie al fratello Eddie, un produttore musicale.

Sylvie Vartan, carriera

Il 1961 fu l’anno di svolta per Sylvie Vartan. Prima il fratello le offrì la possibilità di cantare la canzone Panne d’essence insieme al rocker Frankie Jordan, da cui si ebbe il soprannome “la liceale del twist”. Nello stesso anno iniziò a incidere dischi per Decca Record, partendo in tournée con Gilbert Bécaud.

Da quel momento comincia l’ascesa di Sylvie, con la partecipazione a film, le pose per le riviste, l’apertura del concerto dei Beatles a Parigi e il tour con il marito Johnny Hallyday. Le sue canzoni si posizionarono in cima alle classifiche francesi per settimane. Nel 1962 Le Loco-Motion, nel 1963 Watching You, Si Je Chante e nel 1964 con La Plus Belle Pour Aller Danser.

Sylvie Vartan, l’incidente

Nel 1968 fu coinvolta in un grave incidente automobilistico. La sua Ford 20 M TS OSI Coupé, su cui viaggiava insieme alla grande amica Mercedes Calmel, fu tamponata frontalmente. Nell’incidente l’amica morì e Vartan riportò gravi ferite. “È stato un trauma terribile, anche se non ne ho un ricordo chiaro” ha raccontato la cantante in un’intervista recente a Paris Match.

Per di più, solo due anni dopo, Sylvie ebbe un altro grave incidente in macchina, mentre guidava il marito Johnny Hallyday. Un incidente che la costrinse a rimanere ferma per diverso tempo e a compiere delle operazioni di chirurgia plastica facciale. “Ho sfondato il parabrezza, pensavo di essere sfigurata” ha raccontato. “Alla fine, ne sono uscita sana e salva. Ero felice che mio figlio David non fosse in macchina. In quelle situazioni gravi, per alcuni momenti è stato per lui che ho lottato , non per la mia carriera. Poi sono andata con lui negli Stati Uniti, per una seconda operazione”.

Sylvie Vartan in Italia

In Italia arriva con una cover di Zum zum zum di Mina e con le traduzioni di alcuni suoi brani, tipo Come un Ragazzo, Irresistibilmente, Una Cicala Canta. Partecipa anche ad alcuni show televisivi. Nel 2008 fu ospite di Raffaella Carrà a Carramba che fortuna, mentre nel 2010 andò prima a Ti lascio una canzone di Antonella Clerici e dopo a I migliori anni di Carlo Conti.

Sylvie Vartan, vita privata: mariti e figli

Vartan dal 1965 al 1980 è stata sposata con il cantante Johnny Hallyday, da cui avrà un figlio: David Hallyday, oggi cantante. Dopo il divorzio, si sposa di nuovo, questa volta con Tony Scotti, con cui adotterà una bambina bulgara di nome Darina. Sylvie Vartan è anche la zia dell’attore Michael Vartan, figlio del fratello Eddie.

