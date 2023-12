Veronica Peparini torna in studio. La maestra sarà chiamata nel ruolo di giudice per le sfide di danza che andranno in onda in puntata.

Veronica Peparini tornerà nello studio di Amici

Per una partecipazione a sorpresa al talent show. Le anticipazioni della puntata pomeridiana di domenica 17 dicembre hanno infatti rivelato che l’ex coach di danza, ora incinta delle due gemelline che avrà da Andreas Muller, tornerà a far visita alla quale, con un compito in particolare.

Perché Veronica Peparini ha lasciato Amici

A partire dall’edizione 2022, la coreografa ha deciso di interrompere la sua esperienza nella scuola di Amici, un posto che può ritenere casa, che l’ha formata professionalmente e dal punto di vista umano.

La maestra aveva assicurato che i rapporti con il programma soprattutto con Maria De Filippi, non sono mai stati messi in discussione.

“Ci sono rimasta male, anche perché dopo tutti questi anni lascio persone cui ero legata, che rivedrò comunque fuori dagli studi televisivi”.

Al suo posto era subentrato Emmanuel Lo. Sui motivi dell’addio la coreografa ha messo in chiaro che alla base non c’è stato altro che il bisogno di cambiamento e, come è stato rivelato solo di recente, il bisogno di dedicarsi alla sua vita privata.

Redazione

© Riproduzione riservata

Giulio Pinco Caracciolo