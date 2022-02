Tiziano Ferro e Victor Allen sono diventati genitori di due bambini. Si chiamano Margherita e Andres. Hanno 9 e 4 mesi. A dare la notizia il cantante tramite il suo account Instagram. “Il più alto degli onori, il più significativo degli oneri”, ha scritto Ferro nel post con una foto in cui abbraccia i due bambini, con il marito, sorridente. Victor Allen è suo marito dal 2019. I due stavano insieme da tre anni. Si erano conosciuti presso la Warner Bros di Los Angeles dove Allen lavorava come consulente. Ferro invece stava girando un video.

Allen ha 55 anni, 15 in più del cantante, e all’epoca lavorava come consulente per la casa discografica. Invitò Ferro a prendere un caffè, il giorno dopo, in uno Starbucks. Non sapeva di trovarsi di fronte a un artista di grande successo. Non sapeva proprio chi fosse Tiziano Ferro. Allen è proprietario di un’agenzia di marketing. Si sono sposati con due cerimonie: la prima segretissima a Los Angeles e la seconda in Italia con unione civile sulla spiaggia di Sabaudia e una quarantina di invitati. “Comunque andrà la nostra storia, Victor sarà l’unica persona al mondo ad avermi regalato quella sfumatura di gioia assoluta che non provavo più dalla mia infanzia”.

La notizia del matrimonio venne annunciata alla rivista Vanity Fair. “Il giorno del mio compleanno, mi chiede se gli faccio quello che lui chiama il novio coffee […]. Io penso: che palle, è il mio compleanno e devo farti il caffè? Comunque lo faccio. Lui intanto mi dice: ‘Ho preso due tazze, le ho fatte incidere’ … Io sempre più scazzato ne prendo una su cui c’è scritto ‘amore’ in italiano. Lui: ‘Guarda anche l’altra’. La prendo in mano e comincio a leggere, è in italiano, c’è scritto: vuoi sposar … Mi giro prima di finire, Victor è in ginocchio, con un pacchettino di Tiffany in mano. Ho perso completamente il controllo di me stesso”.

Lo scorso settembre Ferro si era fatto tatuare su una mano il nome del marito, “Vic”. E ribadito l’intenzione della coppia di voler diventare genitori. Stamattina la notizia: “Due telefonate mi hanno reso l’uomo più felice del mondo – si legge sul social -. La prima qualche mese fa: una bimba. La seconda poche settimane dopo: questa volta un bimbo. Sono diventato papà, e voglio presentarvi queste due meraviglie di 9 e 4 mesi. Margherita e Andres, la vostra vita è appena iniziata. Ma anche la nostra”.

“Per me e Victor l’esperienza da genitori rappresenta il più alto degli onori, il più impegnativo degli oneri. Che affronteremo con amore, attenzione, tenerezza e dedizione. Comprendiamo e accettiamo la curiosità che regna intorno a noi, ma vi chiediamo di rispettare la riservatezza di Margherita e di Andres. Ci prenderemo cura dei nostri figli, proteggendoli e custodendone l’intimità meglio che potremo. Saranno solo e soltanto loro a decidere ‘quando’ – e soprattutto ‘se’ – condividere il racconto della loro vita, è giusto che lo conoscano prima del resto del mondo. È un diritto insindacabile. Grazie per l’amore e per la comprensione di sempre. Vi vogliamo bene! T, V, M, A.”.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano