William Busetti, in arte Will, è tra i più giovani tra i partecipanti alla 73esima edizione Festival di Sanremo. Classe 1999, cresciuto nella silente e un po’ monotona provincia di Treviso, trova proprio nella musica e in particolare nello scrivere testi ispirati alla scena rap la sua valvola di sfogo.

La passione si trasforma nei brani pubblicati su YouTube, quindi un primo Ep dai buoni risultati e la scelta nel 2020 di partecipare a X-Factor, prima vetrina per il grande pubblico. La sua esperienza all’interno del talent si blocca durante la fase dei BootCamp (eliminato da Emma).

Alle audition Will canta “Estate”, una delle prima canzoni da lui scritte. L’esibizione diventa subito virale sui social e il brano inizia a macinare stream e condivisioni: liberamente ispirato a “Someone you loved” di Lewis Capaldi, ha superato oltre 40 milioni di stream totali solo su Spotify, conquistando anche un disco di platino.



A giugno 2022 Will, come ricorda la sua bio Rai, pubblica il suo primo Ep “Chi sono veramente” su etichetta Capitol Records (Universal Music Italy) la cui uscita è stata accolta con milioni di views anche su TikTok, mentre a febbraio è atteso il suo primo album ufficiale, “Manchester”.

In gara assieme ai ‘Big’, reduce dalla promozione tra i grandi con la vittoria di Sanremo Giovani, porterà il suo brano “Stupido”, un testo che ruota attorno alle molteplici declinazioni e sfaccettature dell’amore, mentre in occasione della serata dei duetti ha voluto al suo fianco Michele Zarrillo per cantare assieme “Cinque giorni”.

Quanto al brano che porterà all’Ariston, il 23enne spiega che è “un pezzo che avevo chiuso nel cassetto, senza immaginare quando l’avrei potuto tirare fuori. Quando si è manifestata l’opportunità di partecipare al Festival di Sanremo, ho pensato subito a quanto fosse il brano giusto. Parla d’amore in un modo adulto rispetto al mio solito: raccontando le volte che ci sentiamo stupidi davanti alla persona che amiamo. Ma anche di tutte le cose stupide che facciamo per andare oltre le parole, per testimoniare il nostro amore”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Fabio Calcagni