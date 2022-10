Controverso, geniale, ricchissimo: era questo e tanto altro Dietrich Mateschitz, l’imprenditore austriaco 78enne morto sabato. Malato da tempo, le sue condizioni recentemente si erano aggravate fino al decesso comunicato questa mattina.

Il suo nome è ovviamente associato alla Red Bull, la bevanda energetica nota in tutto il mondo di cui era proprietario. L’azienda venne fondata nel 1984 da Mateschitz assieme all’imprenditore thailandese Chaleo Yoovidhya (scomparso 10 anni fa): i due rilevarono e trasformarono in un colosso internazionale la bevanda energetica Krating Daeng, fino a quel momento venduta soprattutto in Asia.

Grazie anche ad una campagna di marketing senza precedenti, quella che un tempo era una bevanda diffusa soprattutto tra gli operai e gli autotrasportatori asiatici impegnati in lunghi e faticosi turni di lavoro, divenne l’energy drink più famoso al mondo.

Soltanto l’anno scorso Red Bull ha venduto quasi 10 miliardi di lattine in 172 paesi del mondo. Negli anni Mateschitz, partito dal piccolo comune di 3mila anime di Sankt Marein im Mürztal, è riuscito a creare un colosso da 23mila dipendenti e a ‘sviluppare’ un patrimonio personale da oltre 20 miliardi di dollari.

Ma l’immagine pubblica di Mateschitz, un imprenditore estremamente riservato che nel corso degli anni ha rilasciato interviste col contagocce, è legata agli investimenti nello sport.

