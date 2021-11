LOL torna, e con tante novità. Il comedy show di Amazon, successo di pubblico lo scorso anno nella sua prima edizione, divenuto velocemente il titolo più visto di sempre su Prime Video in Italia, tornerà infatti nel 2022 con una seconda edizioni in cui 10 comici si dovranno sfidare letteralmente fino all’ultima risata.

Tante anche le novità, a partire dai conduttori. Se il rapper Fedez è confermato al timone dello show, annunciando anzi in prima persona i prossimi partecipanti alla seconda stagione, ad affiancarlo sarà come co-host Frank Matano, uno dei comici sfidanti della prima stagione, che prenderà il posto di Mara Maionchi.

Le regole restano quelle della prima stagione: alla prima di uno dei comici, dalla control room scatterà un cartellino giallo di ammonizione, seguito alla successiva dal temuto cartellino rosso di espulsione dal gioco. L’ultimo sfidante che riuscirà a resistere rimanendo serio per tutte le sei ore di gioco sarà il vincitore, e potrà donare 100.000 euro a un ente benefico di sua scelta.

Ma chi sono i dieci comici che sfideranno a colpi di battute e gag? Nella casa di “LOL 2” si sfideranno Virginia Raffaele, Mago Forest, Tess Masazza, Maccio Capatonda, Alice Mangione, Diana Del Bufalo, Gianmarco Pozzoli, Corrado Guzzanti, Max Angioni e Maria Di Biase.

“Il successo globale del nostro format Amazon Studios, LOL, è stato travolgente”, spiega Georgia Brown, head of European Amazon Originals, Amazon Studios. “Ad oggi, LOL è la nostra serie originale italiana di maggior successo, quindi siamo felicissimi di offrire ai clienti una seconda stagione con un nuovo incredibile gruppo di talentuosi comici italiani”.

“LOL: chi ride è fuori torna con un cast estremamente ambizioso e diversificato, affiancando alcuni senatori della comicità a nuove leve e outsider del divertimento”, aggiunge Nicole Morganti, head of Amazon Originals, Italia. “La prima edizione è stata molto più di un successo televisivo, rivelandosi un vero e proprio fenomeno sociale; oltre alla straordinaria viralità sul web, alcune delle gag e dei momenti cult del programma sono entrati nelle conversazioni comuni degli italiani, nelle famiglie, nelle scuole e persino negli ambienti di lavoro. La nostra più grande soddisfazione è aver realizzato un prodotto trasversale e pop senza aver rinunciato alla qualità produttiva, una sfida molto complessa soprattutto per un programma comico, genere con il quale non è facile soddisfare un pubblico così vasto e variegato. Per questa seconda edizione la voglia di sperimentare passa anche attraverso la scelta di un cast di concorrenti equamente suddiviso tra donne e uomini, per infrangere ogni cliché sulla comicità”.

Quanto all’uscita di LOL 2, non c’è una data ufficiale per la pubblicazione su Prime Video della nuova stagione, che non dovrebbe arrivare comunque prima del 2022.

Redazione

Fabio Calcagni