A vincere la 16esima edizione di X-Factor sono stati i Santi Francesi. La serata finale si è tenuta al Mediolanum Forum di Assago. Nessun eliminato al termine delle varie manches, tutti i finalisti sono rimasti in gara sul palco del forum fino alla fine della serata. Al secondo posto Beatrice Quinta, al terzo Linda, ultima posizione per i Tropea. Sul palco del Forum anche i Meduza, gruppo italiano house noto in tutto il mondo, e i Pinguini Tattici Nucleari che hanno appena incassato i sold out negli stadi di Roma e Milano e pubblicato l’ultimo disco Fake news.

I Santi Francesi sono un power duo composto da Alessandro De Santis e Mario Francese. Al talent show facevano parte della squadra del giudice Rkomi. De Santis alla voce solista, chitarra e ukulele. Francese ai cori, tastiere, synthesizer e basso elettrico. Era prima conosciuto come The Jab.

Piemontesi, il loro primo singolo è stato Regina, che li ha portati alla vittoria del del LigaRockParkContest e alla conseguente apertura del concerto di Luciano Ligabue al parco di Monza (Liga Rock Park) nel settembre 2016. Risale al 2017 l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi. Del 2019 il disco d’esordio, Tutti Manifesti. La loro Birkenau è entrata nella colonna sonora del docufilm La vera storia di Lidia Maksymowicz, produzione inerente al tema dell’Olocausto e andato in onda su Rai Storia. Con il produttore Dade hanno lavorato a Giovani Favolosi.

I Santi Francesi nella finale hanno cantato a cappella, per un problema tecnico al pianoforte, California, con un pubblico illuminato da migliaia di torce. A seguire il Best of composto da Un ragazzo di strada dei Corvi, Ti voglio di Ornella Vanoni e Creep dei Radiohead. L’inedito a chiudere: Non è così male. “Semplicemente grati”, si sono detti alla fine della serata “a questo programma e a tutte le persone che ci hanno ascoltato. Siamo riusciti a parlare di noi senza essere cambiati”. La tappa d’esordio del primo tour del duo sarà a Torino il 18 gennaio.

