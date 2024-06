Il tragico incidente stradale al casello autostradale di Rosignano (Liv0rno) sull’A12 ha causato tre vittime e sette feriti, quest’ultimi non in condizioni gravi. Una macchina ha perso il controllo, per cause ancora da accertare, e a velocità molto elevata si è schiantata su altre due auto in coda al casello, per poi sfondare un gabbiotto.

Incidente Rosignano A12, chi sono le vittime dello scontro al casello

Due delle tre vittime totali erano gli occupanti dell’auto che si è schiantata contro le altre. Sarebbero due coniugi tedeschi: la donna era alla guida della vettura proveniente da nord e – forse per un malore – ha perso il controllo della macchina in maniera improvvisa. Da lì lo schianto. L’altra vittima è invece un ragazzo italiano, uno degli occupanti di una delle macchine tamponate pesantemente.

Incidente Rosignano A12, i feriti

I feriti, come già menzionato, sono sette e non sarebbero in gravi condizioni, secondo le prime indiscrezioni dal 118 che ha fatto sapere del loro trasporto in codice verde in ospedale. Tra di loro ci sono anche due bambini di tre e sei anni. L’addetto che si trovava nel gabbiotto del casello autostradale è invece rimasto illeso.

Redazione

Luca Sebastiani