Tre persone sono morte e almeno sei, tra cui un bambino, sono rimaste gravemente ferite in seguito ad un drammatico incidente stradale avvenuto poco dopo le 13 di domenica 2 giugno al casello autostradale di Rosignano Marittimo, sulla A12, in provincia di Livorno. Un impatto violentissimo quello avvenuto al casello e che, secondo una prima ricostruzione dei soccorritori, ha coinvolto tre auto, una delle quali ha tamponato le altre due mentre erano in coda al casello.

Schianto casello, cinque feriti gravi

La vettura che ha provocato l’incidente, in seguito al violentissimo impatto, ha sfondato persino un gabbiotto. A perdere la vita i due occupanti dell’auto che si è schiantata ad alta velocità sulle altre due vetture in coda, ribaltandosi e danneggiando la struttura del casello e uno degli occupanti delle auto tamponate.

I feriti sarebbero almeno sei, alcuni in gravi condizioni. Tra loro anche due minori le cui condizioni non sarebbero preoccupanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e diverse ambulanze. Il tratto di autostrada tra Rosignano Marittimo e la barriera di Rosignano è stato chiuso per permettere ai soccorritori di intervenire.

