Un grave incidente nella Clinica Parioli, in via Felice Giordano 8, a Roma, dove un uomo di circa 30 anni è caduto nel vano ascensore per due piani. Da una prima ricostruzione, il giovane si trovava al piano terra della struttura e le porte del macchinario si sarebbero aperte senza la cabina. Da lì il gesto istintivo di entrare e la caduta fino al piano -2. Sul posto sono intervenuti polizia, vigili del fuoco e 118, con il ferito stato trasportato al Policlinico Umberto I in codice rosso. Finora sono state accertate fratture alle gambe, le sue condizioni sarebbero gravi.