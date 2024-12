Dopo la fine del matrimonio con Fedez, la storia d’amore tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera procede a meraviglia, e secondo l’esperto di Gossip Fabrizio Corona l’influencer potrebbe presto avere un bambino con l’imprenditore. “Oggi vi faccio una profezia: segnatevi la data. Entro aprile 2025, Chiara Ferragni e Provera annunceranno che aspettano un bambino! Non mi rimangio nulla, accetto scommesse”, ha dichiarato convinto ospite da Gurulandia. Corona ha voluto analizzare la relazione e approfondire le voci che raccontano di un prezioso regalo di Natale che Giovanni avrebbe già scelto per la sua nuova compagna: un anello dal valore stellare. Chiara Ferragni ha già presentato il fidanzato nella sua sfera familiare, presentandolo ai figli Leone e Vittoria e sembrerebbe essere entrato stabilmente nelle loro vite. E alle amiche, in chat, lo presenta come “il mio compagno”.

Chi è Giovanni Tronchetti Provera

Giovanni Tronchetti Provera, 41 anni, è un affermato dirigente del gruppo Pirelli e vanta una carriera costruita nel solco della tradizione familiare. Figlio di Marco Tronchetti Provera, figura di spicco dell’industria italiana ed ex presidente di Telecom Italia, oggi vicepresidente esecutivo di Pirelli, e di Cecilia Pirelli, erede della storica famiglia fondatrice dell’azienda, Giovanni sembra aver ereditato un talento innato per il settore. La sua formazione accademica è iniziata nel 2008 con una laurea in Business Management presso la London English School, trampolino di lancio per una carriera di successo. Da allora, ha assunto ruoli di rilievo all’interno di Pirelli, contribuendo in modo significativo alla crescita e all’innovazione dell’impresa di famiglia.

Le tappe del rapporto tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera

Sul piano personale, Giovanni si è separato da un anno dalla moglie Nicole, con la quale ha tre figli. In autunno era stato avvistato in compagnia di Chiara a Villa d’Este, sul Lago di Como, paparazzati per la prima volte lo scorso 28 ottobre. Il primo incontro tra i due risalente all’estate, durante una vacanza a Ibiza. Poi la stessa scuola dei figli capace di alimentare la frequentazione e infine una serie di uscite insieme, fino alla festa di Halloween dove è stata scattata la foto del loro primo bacio in pubblico.

Prima di iniziare a frequentare Giovanni Tronchetti Provera, Chiara Ferragni avrebbe avuto un breve flirt con Silvio Campara. Quest’ultimo, 45 anni aveva fatto il grande salto professionale prima nel settore commerciale di marchi importanti come Alexander McQueen, Giorgio Armani e Sundek, infine a Golden Goose (dove nell’arco di pochi anni è diventato CEO) il brand delle “scarpe con la stella”, calzature di lusso il cui costo solitamente si aggira tra i 400 e i 500 euro.

