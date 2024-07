In cassa gli scontrini battuti sono sempre meno, le vetrine cambiano, ma gli utenti restano a guardarle da fuori. Dentro nn c’è nessuno, ed è arrivato il momento di chiudere.Brutte notizie per Chiara Ferragni che a breve secondo quanto appreso da Chi potrebbe chiudere il suo negozio milanese in via Capelli, vicino a piazza Gae Aulenti e ai grattacieli di Porta Nuova.

Lo store inaugurato nel 2017 e considerato il gioiello del marchio con i suoi 120 metri quadrati in una delle zone più trendy della città, resterà aperto per poco più di un mese, poi lascerà il suo storico posto cancellando il noto brand dell’imprenditrice.

Conseguenze del caso Balocco, o forse di un interesse che non giustifica più una posizione così centrale nella movida della ricca milano. Per ora, Chiara Ferragni non ha rilasciato commenti sulla situazione ma anche quella del negozio si aggiunge alle tante rinuncia – sponsor inclusi – che l’influencer ha dovuto accettare (Safilo e Pantene in primis).

Chiara Ferragni e Andrea Bisciotti, la foto

Intanto, la vita privata di chiara sembra aver ritrovato felicità. Da settimane circolavano voci su un possibile flirt tra l’influencer e Andrea Bisciotti, un ortopedico di 31 anni, ora il settimanale Diva e Donna ha pubblicato una foto che li ritrae insieme, dando maggiore credibilità ai rumors su una nuova relazione. Ritratti insieme durante una giornata in spiaggia a Forte dei Marmi, dove Chiara è stata avvistata spesso negli ultimi mesi, ma nessun atteggiamento intimo che possa dare prova di una nuova relazione che nessuno dei due ha finora confermato.

Fedez riapre Villa Matilda

Dall’altra parte c’è invece Fedez si gode il relax estivo nella lussuosa super-villa sul Lago di Como. Villa Matilda – così chiamata in onore della cagnolina di Chiara, scomparsa lo scorso 29 luglio, messa in vendita settimane fa sul sito di una rinomata agenzia immobiliare Chiusano Immobiliare. La dimora torna a mostrare chiaramente segni di vita: giochi per bambini sparsi nel giardino, teli stesi sulle sdraio del patio e foto che ritraevano bagni nelle acque cristalline della piscina a sfioro. Difficile da vendere, meglio godersela. Ma a fare notizia sono le foto del rapper paparazzato al di fuori di casa, in compagnia dell’amico e socio Leonardo Maria Del Vecchio e della sua compagna Jessica Michel Serfaty. Con loro c’era un’altra donna, non Garance Authié, la modella con cui era stato visto in precedenza, ma l’influencer Taylor Mega. Quest’ultima non è una figura qualsiasi, essendo l’ex storica di Tony Effe, frequentato in amicizia da Chiara Ferragni, e un tempo amico di Fedez. Rapporti rispolverati.

