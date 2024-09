Taylor Mega ha confermato di aver avuto una relazione con Fedez. Lo aveva sussurrato a Striscia la Notizia nei giorni scorsi dopo aver ricevuto il Tapiro d’oro (“Era evidente dalle foto uscite, no?”), e lo ha ribadito questa sera a Le Iene su Italia 1. L’influencer da tre milioni di followers era finita nel dissing per aver partecipato al video di Fedez contro Tony Effe, in passato amico del rapper, oggi trattato come traditore. A lui Fedez rimproverava il flirt con la moglie Chiara Ferragni (mai ammesso). Ma nel frattempo l’ex giudice di X-factor si sarebbe consolato con Mega, in passato fiamma di Tony, ma anche di Flavio Briatore e di Sfera Ebbasta.

Taylor Mega conferma la relazione con Fedez

Durante un’intervista con Michele Caporosso, in arte Wad, parlando del presunto tradimento del rapper nei confronti della moglie Chiara Ferragni, ha affermato: “Non si può parlare di tradimento se si tratta di una coppia aperta” e ha precisato che durante la sua relazione con Fedez non era impegnata con nessun altro. Alla domanda se nel mondo degli influencer esistano molte coppie aperte, ha risposto: “Ce ne sono parecchie. (…) Molte persone credono a ciò che vogliono, ma i fatti parlano chiaro”.

Fedez e le foto con Taylor Mega

Lo scorso luglio a fare notizia erano state proprio le foto di Fedez paparazzato al di fuori di casa, in compagnia dell’amico e socio Leonardo Maria Del Vecchio e della sua compagna Jessica Michel Serfaty. Con loro c’era un’altra donna, non Garance Authié, la modella con cui nelle settimane precedenti aveva avuto una storia, ma proprio l’influencer Taylor Mega.

