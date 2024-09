Nuovo capitolo nello scontro a distanza tra Fedez e Tony Effe. Il dissing di questi giorni, di livello infimo, ha riguardato i due trapper ma soprattutto la loro concezione della donna. E anche nell’ultima risposta di Fedez, arrivata nel primo pomeriggio di venerdì 20 settembre con un video postato sui social, ad essere coinvolta, e schernita, è la sua ex moglie Chiara Ferragni.

Fedez e la replica a Tony Effe: “Almeno con te Chiara ha fatto beneficenza”

Di cattivo gusto le parole scelte da Fedez per replicare al trapper romano. Nell’annunciare l’uscita di “Allucinazione Collettiva“, prevista per l’una di notte di sabato 21 settembre, Fedez asfalta la sua ex consorte. “Mi spiace che Chiara ti abbia dato confidenza, almeno con te possiamo dire che ha fatto beneficenza“.

Fedez: “Lei indignata poi manda audio…”

E poi ancora, facendo riferimento alla storia pubblicata ieri da Chiara Ferragni in cui chiedeva rispetto per lei e per i figli, Fedez attacca: “Lei grida indignata ‘abbi rispetto per i figli’ poi manda gli audio ai rapper scarsi che li insultano nei dissing”. E aggiunge: “‘Mio marito è una merda’ è stata la tua exit strategy” sempre facendo riferimento alla Ferragni.

Fedez: “Chiara abbandonata? Ti hanno spiegato differenza tra tumore e accusa truffa?”

Poi passa ad attaccare Tony Effe e, indirettamente, asfalta ancora una volta l’ex moglie. “Vuoi fare hype con i mie figli? Tony LucRarelli. Hai scritto quattro ritornelli e due merde di strofe” canta Fedez che replica anche alle accuse sull’aver abbandonato la moglie quando stava male, ovvero nel corso dell’inchiesta per truffa sui Pandori Balocco. Lei che “ti è stata vicino” quando Fedez era in ospedale per il cancro al pancreas. “Ti hanno mai spiegato la differenza tra un tumore e uno stronzo che è accusato di essere un truffatore?” chiede il rapper. Poi assicura: “Ora chiudo con questa pagliacciata“. Speriamo.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo