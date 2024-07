Questa sera alle 21.30, i Coldplay inaugureranno la prima delle quattro serate allo Stadio Olimpico di Roma. Un momento atteso da un intero anno da tantissimi fan italiani da quando, nel luglio 2023, reduci dai trionfali concerti di Napoli e Milano, i Coldplay annunciarono le quattro date di Roma, scatenando una caccia ai biglietti che si esaurì in poche ore (280 mila in totale). Oggi il gran giorno con i cancelli che apriranno alle 17:30.

Rose Villain aprirà il concerto dei Coldplay a Roma

Ad aprire il concerto dei Coldplay a Roma sarà Rose Villain, che a marzo ha pubblicato il suo secondo album “Radio Sakura”, anticipato dal singolo sanremese “Click boom!”. “Se sto sognando non osate svegliarmi”, aveva scritto sui social, commentando la sua partecipazione. Sul palco ci sarà anche Janelle Monae.

Coldplay a Roma, la scaletta

I Coldplay riproporranno anche a Roma la scaletta già ascoltata a Budapest. Questo l’ordine dei brani, divisi in quattro atti.

1. Higher Power

2. Adventure of a Lifetime

3. Paradise

4. The Scientist

5. Viva la Vida

6. Hymn for the Weekend

7. Gravity

8. Orphans

9. Yellow

10. Human keart

11. People of the Pride

12. Clocks

13. Infinity sign

14. Something just like this

15. Midnight

16. My universe

17. A sky full of stars

18. Sparks

19. The Jumbotron song

20. Humankind

21. Fix you

22. Feelslikeimfallinginlove

La viabilità

Il grande evento porterà anche a delle deviazioni del traffico stradale. Divieto di transito, eccetto veicoli autorizzati, su piazzale della Farnesina nel tratto compreso tra viale Paolo Boselli e viale Antonino di San Giuliano – via Alberto Blanc – via Tommaso Tittoni – via Paolo Boselli – viale della Macchia della Farnesina-Largo Ferraris IV-Ponte Duca D’Aosta e via Edmondo de Amicis.

