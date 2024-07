Due bodyguard siciliani assoldati per farla rapire a Bologna. A tanto sarebbe arrivato Morgan, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, per gelosia nei confronti di Angelica Schiatti, quando la sua vita sentimentale, dopo la fine della relazione col cantautore 2019, era ricominciata con Calcutta. I dettagli che emergono svelano che il rapimento sarebbe andato a vuoto per un soffio. Quella sera la coppia era diretta al concerto di Levante, e aveva lasciato casa prima del previsto. Uno dei due pedinatori aveva addirittura costruito un rapporto con Angelica, tanto da proporle di ‘lasciarla stare’ al patto di ricevere in cambio una mano con la sua carriera artistica, coltivata parallelamente a quell’attività meno nobile.

Morgan, la storia con Angelica Schiatti

Angelica Schiatti e Morgan hanno iniziato a frequentarsi per la prima volta nel 2014. Successivamente, hanno ripreso a vedersi nel 2019 per un periodo di circa tre mesi. Nel 2020, Schiatti ha denunciato Morgan, ottenendo l’attivazione del codice rosso. Morgan, il cui vero nome è Marco Castoldi, avrebbe continuato a inviarle messaggi e minacciato di diffondere video erotici su una chat WhatsApp intitolata ‘InArteMorgan’. A seguito della denuncia è ora a processo per stalking e diffamazione. La prima udienza preliminare si è tenuta il 10 ottobre scorso e la prossima è fissata per il 13 settembre 2024.

L’udienza a settembre e l’offerta da 15mila euro

Già Calcutta ieri aveva confermato che quanto emerso nel caso Morgano-Schiatti fosse solo una piccola parte del contenuto di un Vaso di Pandora ancora tutto da scoprire: “Vi assicuro – ha scritto su Instagram – che i fatti atroci riportati sono solo una piccola parte di quelli accaduti e hanno modificato la nostra vita più di quanto si possa immaginare”. Sicuramente finiranno tutti davanti al giudice dopo l’estate, il prossimo 13 settembre, quando si terrà un’udienza per tentare la conciliazione. Accordo che potrebbe avvenire sotto spinta di una cospicua cifra di denaro. Si parla di un’offerta dell’accusato di 15 mila euro. Ma come fa sapere l’avvocato dell’offesa, “Angelica non ci sarà. Ci siamo già opposti con fermezza ai tentativi di risolvere il caso in via extragiudiziale al di là delle cifre: l’obiettivo è arrivare a una sentenza che le renda giustizia e la tuteli”.

Ripercussioni per Morgan. Warner annulla il contratto, attesa decisione della Rai

Da ieri, a seguito dell’esplosione del caso sollevato da un articolo del Fatto Quotidiano, Morgan ha iniziato a subire conseguenze anche sul piano professionale. Warner Music Italy ha prontamente diffuso una nota in cui ha dichiarato: “Alla luce dei contenuti e dei messaggi emersi e riportati oggi (ieri ndr) dalla stampa italiana, incarichiamo i nostri legali di interrompere il rapporto contrattuale con l’artista Morgan, lasciando che la questione sia affrontata nelle sedi opportune.” Anche la Rai sta valutando delle misure, poiché Morgan è previsto come conduttore di un nuovo programma sulla rete nazionale. Tuttavia, secondo quanto riportato da LaPresse, i vertici della Rai stanno ora considerando l’eventualità di sospendere il progetto. Sebbene il programma non sia ancora stato definito nei dettagli, il caso potrebbe portare alla sua cancellazione prima ancora del debutto.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco