La pistola coinvolta nell’incidente durante la festa di Capodanno del deputato Emanuele Pozzolo, indagato per lesioni aggravate dopo aver ferito il genero di un uomo della scorta del sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro durante la notte di San Silvestro, è una North American Arms LR22, considerata una “mini-pistola”, Un’arma notevole per la sua miniaturizzazione nel contesto dei revolver, spesso scelta come “seconda arma” o come “arma da borsetta” per la sua massima occultabilità.

I siti specializzati evidenziano come, nonostante le ridotte dimensioni, la pistola NAA LR22 sia dotata di “dispositivi multipli di sicurezza” per prevenire spari accidentali. Tuttavia, dai manuali si evidenzia la necessità di prestare massima attenzione nel maneggiarla, rispettando le regole di sicurezza di base, proprio causa delle dimensioni ridotte. Il suo costo compreso tra 380 e 450 euro.

Tra le prime conseguenze dei fatti, nel frattempo, la Prefettura di Biella ha revocato il porto d’armi per la difesa personale rilasciato al deputato dopoché risultava avere preso di recente residenza a Campiglia Cervo, nel Biellese.

