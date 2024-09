Addio a Luca Giurato, giornalista e conduttore televisivo, scomparso tragicamente all’età di 84 anni dopo essere stato colpito da un infarto fulminante intorno all’ora di pranzo di mercoledì 11 settembre. “Eravamo a Santa Marinella, per goderci l’ultimo scorcio di estate…”, conferma in lacrime all’Adnkronos la moglie Daniela Vergara.

Chi era Luca Giurato: gli inizi da cronista, poi la tv

Nato a Roma, era figlio di un diplomatico siciliano che fu agente consolare in Uruguay; suo nonno materno fu il drammaturgo e regista Giovacchino Forzano. Dopo la maturità classica al liceo Virgilio di Roma, Giurato all’età di 20 anni entra a Paese Sera come cronista. Dal 1965 è giornalista professionista. Prosegue a La Stampa e nel 1986 passa alla direzione del GR1, giornale radio di Radio Rai, poi vicedirettore del TG1 fino al 1990.

La sua prima apparizione televisiva è del 1992-1993 in “A tutta stampa”, rassegna stampa all’interno del TgUno notte. Nell’autunno del 1993 giunge a Domenica in, con Mara Venier. Nel 1989 e nel 1995 riceve il Premio simpatia e diventa uno dei principali conduttori di Rai 1 – Unomattina – sino al 2008; suoi colleghi sono stati Livia Azzariti, Paola Saluzzi, Antonella Clerici. Nel 2004-2005 conduce Italia che vai insieme a Francesca Chillemi e Guido Barlozzetti il sabato pomeriggio su Rai 1.

Luca Giurato, l’autoironia e le rubriche della Gialappa’s

Torna a Unomattina insieme a Monica Maggioni e a Eleonora Daniele. Dal 15 settembre 2008 è opinionista alla 6ª edizione de L’isola dei famosi con Mara Venier. È stato opinionista anche a I raccomandati. Nella stagione 2009-2010 cura una rubrica all’interno di Unomattina Week-End. Il 1º dicembre ha partecipato al talent show di Canale 5 Let’s Dance.

Finiva spesso nelle rassegne di Striscia La Notizia e della Gialappa’s Band (Mai dire gol) per i suoi lapsus e per le gaffe che avvenivano nelle sue trasmissioni. Disponibile e auto-ironico, a Giurato sono state dedicate rubriche come “Ci avrei Giurato” e, una puntata speciale intitolata Luca Giurato Show.

Chi è Daniela Vergara, moglie di Luca Giurato

È sposato in seconde nozze con Daniela Vergara, 73 anni, anche lei giornalista RAI, e ha un figlio nato dal primo matrimonio con Gianna Furio, che lo ha reso nonno. Ha due fratelli, Flavio Giurato, cantautore, e Blasco Giurato, direttore della fotografia e una sorella, Claudia, geologa.

Morte Giurato, Rai: “Era uno di famiglia per gli italiani”

In una nota la Rai ricorda Giurato: “La scomparsa di Luca Giurato addolora profondamente tutta l’azienda che si stringe affettuosamente alla moglie Daniela e a tutti i suoi cari, con un sentimento di profonda riconoscenza. Perché Luca Giurato è stato un giornalista che ha incarnato al meglio – basti ricordare Unomattina, ma non solo – l’essere volto e voce del servizio pubblico, entrando nelle case degli italiani quasi come uno ‘di famiglia’, con uno stile inconfondibile, sorridente e ‘accogliente’, accompagnato da altrettanto inconfondibili simpatia, leggerezza e ironia. Doti umane e professionali che restano patrimonio prezioso del servizio pubblico”.

