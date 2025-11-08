E’ morto il maestro e direttore d’orchestra Giuseppe Vessicchio, 69 anni, icona storica del Festival di Sanremo. Da qualche giorno era ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Camillo Forlanini di Roma per una polmonite interstiziale precipitata rapidamente. “Complicanze severe” fanno sapere dall’ospedale che poi rilancia l’appello della famiglia: “Massimo riserbo”. I funerali si svolgeranno in forma strettamente privata.

Nato a Napoli il 17 marzo 1956, Vessicchio è stato un direttore d’orchestra, arrangiatore e personaggio televisivo italiano, soprattutto attivo nell’ambito della musica leggera e noto per il suo ruolo di direttore d’orchestra al Festival di Sanremo dove ha vinto per quattro volte il premio direttore d’orchestra: nel 2000 con gli Avion Travel (‘Sentimento’), nel 2003 con Alexia (‘Per dire di no’), nel 2010 con Valerio Scanu (‘Per tutte le volte che’) e nel 2011 con Roberto Vecchioni (‘Chiamami ancora amore’).

In tv è noto anche come insegnante di musica e direttore d’orchestra nel programma televisivo Amici di Maria De Filippi.

Nella sua carriera ha collaborato con i più grandi nomi italiani e internazionali, da Gino Paoli a Roberto Vecchioni, da Zucchero a Ornella Vanoni. Da marzo 2026 era atteso in tour teatrale con Ron, Ecco che incontro l’anima, per la loro prima collaborazione dal vivo.

Il primo Sanremo a cui ha partecipato Vessicchio risale al 1990: nel 1994, 1997, 1998 e 2000 ha ricevuto il premio come miglior arrangiatore. Ha vinto quattro Festival di Sanremo come direttore d’orchestra (nel 2000 dirigendo la canzone Sentimento degli Avion Travel, nel 2003 dirigendo la canzone Per dire di no di Alexia, nel 2010 dirigendo la canzone Per tutte le volte che di Valerio Scanu e, nel 2011, dirigendo Chiamami ancora amore di Roberto Vecchioni).

Nel 2022 la sua partecipazione al Festival fu a rischio causa Covid. Ma Vessicchio riuscì a negativizzarsi pochi giorni prima. “Sto bene da giorni, l’unico problema è che mi sono negativizzato soltanto ieri“ raccontava a 24 ore dall’inizio di Sanremo dove diresse Le Vibrazioni.

