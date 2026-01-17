È scomparso nel cuore della notte italiana il presidente della Fiorentina Rocco Commisso, aveva 76 anni.

Come è morto Rocco Commisso

L’annuncio è arrivato sul sito della società viola attraverso una breve nota: “Con grande dolore e tristezza la famiglia Commisso con la moglie Catherine, i figli Giuseppe e Marisa e le sorelle Italia e Raffaelina, comunicano la scomparsa del presidente Rocco B.Commisso. Dopo un prolungato periodo di cure, il nostro amato presidente ci ha lasciati ed oggi tutti ne piangiamo la scomparsa”. A inizio ottobre – riporta il Fatto Quotidiano – Commisso è stato operato a New York per una lombosciatalgia e da quel momento non ha più lasciato gli Stati Uniti per tornare in Italia.

Chi era Rocco Commisso, il successo imprenditoriale la passione per il calcio e l’acquisto della Fiorentina

Originario di Marina di Gioiosa Ionica e arrivato negli Stati Uniti a 12 anni, dopo aver conseguito la laurea in Economia Aziendale nel 1975 avviò la propria carriera nel mondo della finanza, dove rimase per circa dieci anni. I primi passi li mosse alla Chase Manhattan Bank, oggi J.P. Morgan Chase, per poi proseguire alla Royal Bank of Canada, assumendo la responsabilità delle operazioni di finanziamento negli Stati Uniti rivolte alle imprese dei settori media e comunicazione. È stato tra gli imprenditori italiani emigrati negli Stati Uniti più affermati di sempre. Fondatore e proprietario di Mediacom Communications, diede vita all’azienda nel 1995 con l’intento di acquisire e rilanciare reti via cavo nelle aree meno centrali e spesso trascurate del Paese. Mediacom è oggi il quinto operatore via cavo negli Stati Uniti e fornisce servizi di connessione ad alta velocità, televisione, telefonia e mobile ad oltre tre milioni di famiglie e aziende distribuite in 22 Stati.

Rocco Commisso, la passione per il calcio e l’acquisto della Fiorentina: cosa lascia a Firenze

Grande appassionato di calcio fin dai tempi degli studi negli USA, sport che praticò anche in prima persona, nel corso della sua carriera imprenditoriale entrò nel mondo del pallone: nel 2017 acquistò i New York Cosmos, mentre nel 2019 divenne proprietario della Fiorentina. A Firenze ha lasciato un segno indelebile con il Viola Park, il centro sportivo che porta il suo nome: esteso su oltre 20 ettari, è uno dei poli calcistici più grandi e all’avanguardia d’Europa, dotato di 12 campi di allenamento, strutture mediche, palestre e spazi dedicati al settore giovanile sia alle squadre femminili e maschili. Per la sua realizzazione sono stati investiti circa 120 milioni di euro, mentre proseguono i lavori di riqualificazione dello stadio Artemio Franchi. Una notizia drammatica per l’intero mondo viola, già profondamente segnato nell’arco di un decennio dalle scomparse di Davide Astori e del dirigente Joe Barone, e alle prese con una stagione sportiva particolarmente complessa.

Rinvio Bologna Fiorentina

Da calendario della 21esima giornata di Serie A, la Fiorentina sarebbe chiamata ad affrontare il Bologna in trasferta domani alle ore 15. Nessuna notizia ufficiale al momento, ma è alta la possibilità che la gara venga rinviata.

Seguono aggiornamenti

