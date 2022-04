Hanno tentato un assalto ad un portavalori sull’autostrada A14 Bologna-Taranto, al chilometro 656, nel tratto tra Molfetta e Bitonto, bloccando la carreggiata su entrambe le direzioni di marcia bruciando e mettendo di traverso due camion e tre Suv per impedire il passaggio del mezzo blindato contenente il denaro e per favorire la successiva fuga.

Il blitz, avvenuto poco prima delle 7:30 nel Barese, in direzione nord, è però fallito. A tentarlo, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato un commando composto da almeno cinque rapinatori, riusciti a fuggire dal luogo dell’assalto prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

I rapinatori hanno anche aggredito le tre guardie giurate che viaggiavano con il portavalori, le quali hanno riportato lievi lesioni. I vigilantes, secondo quanto appreso dall’Agi, sono stati picchiati dai rapinatori e sono stati trasportati in ospedale, sotto choc ma non sarebbero in condizioni preoccupanti. Non si hanno conferme sul fatto che le armi in loro dotazione siano state portate via dagli aggressori

La dinamica del tentato assalto al portavalori non è ancora chiara: al lavoro per ricostruire con esattezza quanto accaduto questa mattina ci sono gli agenti della Polizia stradale e della Squadra mobile. Gli incendi sono stati spenti, ma sono in corso le necessarie operazioni di rilievo da parte della Polizia Stradale e le operazioni di bonifica del tratto.

Lunghe code si registrano attualmente su quel tratto autostradale in entrambe le direzioni. Attualmente, all’interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato in entrambe le direzioni e si registrano 4 chilometri di coda in direzione Pescara. Agli utenti diretti verso Pescara si consiglia di uscire a Bitonto, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Molfetta.

