Il confronto tra Stati Uniti, Israele e Iran segna un passaggio cruciale nell’evoluzione dei conflitti contemporanei. Le operazioni multidominio, già formalizzate nella dottrina strategica occidentale, non sono più una teoria: sono la realtà operativa. La guerra non si apre più con missili o raid, ma con una fase preliminare fatta di pressione digitale, disinformazione e sabotaggio informatico. Il dominio cyber non è più ancillare: è diventato il primo terreno di scontro, quello che prepara e condiziona tutti gli altri.

Nel caso iraniano, le operazioni informatiche hanno preceduto e accompagnato quelle militari. Attacchi DDoS, compromissioni di piattaforme e interruzioni dei servizi hanno prodotto un effetto preciso: disorientare l’opinione pubblica e ridurre la capacità di risposta istituzionale. Questo schema corrisponde a ciò che in ambito strategico viene definito battlespace conditioning: modellare il contesto prima ancora di colpire. In termini giuridici e politici, ciò pone una questione cruciale: quando inizia davvero un conflitto? Non più con il primo attacco armato, ma con la prima intrusione digitale significativa. Le società aperte, per definizione, sono più esposte. La libertà dell’informazione e la diffusione delle infrastrutture digitali rendono le democrazie più resilienti nel lungo periodo, ma anche più vulnerabili nel breve. È qui che emerge una differenza strutturale tra sistemi: mentre regimi come quello iraniano possono imporre blackout informativi, le democrazie occidentali devono difendere contemporaneamente sicurezza e libertà. Questa tensione è il vero nodo della guerra ibrida contemporanea.

Il quadro giuridico fatica a tenere il passo. Le categorie tradizionali del diritto internazionale – uso della forza, legittima difesa, sovranità territoriale – risultano insufficienti di fronte a operazioni che restano sotto la soglia del conflitto armato. Un attacco cyber che paralizza ospedali o reti energetiche è un atto di guerra? E quale risposta è legittima? L’assenza di regole condivise rischia di creare una zona grigia permanente, dove l’escalation è continua ma difficilmente qualificabile. Nel confronto con Teheran, Stati Uniti e Israele hanno mostrato come il cyber sia ormai parte integrante della deterrenza moderna. Colpire reti, dati e infrastrutture significa inviare segnali politici prima ancora che militari. Allo stesso tempo, la risposta iraniana – tra restrizioni interne e possibili operazioni esterne – conferma che anche attori non occidentali hanno pienamente interiorizzato questa logica. Il risultato è un sistema internazionale più instabile, ma anche più interdipendente e complesso.

Per l’Europa, il tema è esistenziale. L’Unione ha compiuto passi avanti sul piano regolatorio, ma resta indietro nella capacità di difesa e proiezione nel dominio cyber. Se vuole essere coerente con la propria ambizione di autonomia strategica, deve investire non solo in tecnologia, ma anche in integrazione operativa e cultura della sicurezza. In caso contrario, rischia di restare spettatrice in un conflitto che si gioca sempre più sulle sue infrastrutture. Il caso iraniano dimostra che la guerra contemporanea è ormai multilivello, continua e pervasiva. Il cyber non è solo un mezzo tecnico, ma uno strumento politico che incide su percezioni, istituzioni e stabilità sociale. Per le democrazie liberali, la sfida è duplice: difendersi senza rinunciare ai propri valori e costruire un quadro normativo capace di governare questa nuova realtà. Perché la vera posta in gioco non è solo la sicurezza, ma la tenuta stessa dell’ordine liberale internazionale.

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Riccardo Renzi