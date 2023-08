Doveva essere una serata di festa e di trazione. E’ finita in tragedia con l’uccisione di una coppia di pensionati, Vittorio Biancaniello di 84 anni e Lucia Marino di 78, travolti da un’auto mentre attraversano la strada. Dramma a Sant’Angelo dei Lombardi, piccolo comune in provincia di Avellino, dove le due vittime, originarie di Nusco, si stavano recando per partecipare alla festa della trebbiatura, l’attività conclusiva del raccolto.

L’incidente è avvenuto sulla strada statale intorno alle 23.30 di venerdì 12 agosto. Alla guida dell’auto un 29enne che si è subito fermato nel disperato tentativo di soccorrere le due persone investite: l’84enne è morto sul colpo, la donna è invece spirata durante il trasporto in ospedale. Adesso saranno le indagini dei carabinieri a cristallizzare la dinamica di quanto accaduto. Il giovane alla guida, che stava andando a lavoro, è stato denunciato per omicidio stradale in attesa dei risultati dei test alcolemici e tossicologici ai quali è stato sottoposto. Test che, in caso di esito positivo, aggraverebbero la sua posizione.

