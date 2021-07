Il tasso di positività al coronavirus continua a salire in Italia. Sono 4.743 i nuovi casi di coronavirus in Italia, ieri sono stati 5.140. I decessi odierni sono 7, ieri sono stati 5 e gli attuali positivi risultano essere in tutto 66.257, con un incremento di + 3.734 (+3.771 il giorno precedente). Il tasso di positività sale a 2,7%.

Le dosi di vaccino somministrate sono oltre 64,9 milioni. I cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale sono più di 29,8 milioni (55,21% della popolazione over 12).

Sono 176.653 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia; ieri sono stati 258.929. Il tasso di positività è al 2,7%, in salita rispetto al 2% di ieri.

Il ricoverati con sintomi sono 1.392 in totale. Gli ingressi del giorno in terapia intensiva sono 16 (il numero più alto si registra anche oggi in Sicilia, con 3 nuovi ingressi).

Il dato fornito qui sotto, e suddiviso per regione, è quello dei casi totali (numero di persone trovate positive dall’inizio dell’epidemia: include morti e guariti). La variazione indica il numero dei nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore.

Lombardia 849.316: +461 casi (ieri +574 casi )

Veneto 432.416: +507 casi (ieri +576)

Campania 429.161: +301 casi (ieri +341)

Emilia-Romagna 391.422: +565 casi (ieri +468)

Piemonte364.596: +97casi (ieri +161)

Lazio 354.296: +660 casi (ieri +845)

Puglia 255.049: +164 casi (ieri + 138)

Toscana 248.571: 513 casi (ieri +441)

Sicilia 239.096: + 568 casi (ieri +484)

Friuli-Venezia Giulia 1107.573: +41 (ieri +68)

Marche 104.862: +88 casi (ieri +105)

Liguria 104.588: +91 casi (ieri +140)

Abruzzo 75.772: +85casi (ieri +53)

P. A. Bolzano 73.652: +26 casi (ieri +12)

Calabria 70.199: +93 casi (ieri +136)

Sardegna 60.106: +324. casi (ieri +285)

Umbria 57.695: +101 casi (ieri +95)

P. A. Trento 46.200: +27 casi (ieri ++39)

Basilicata 27.223: +9 casi (ieri +27)

Molise 13.879: +17 casi (ieri +4)

Valle d’Aosta11.743 +5 (ieri +6)

