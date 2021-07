Sono 907 i nuovi casi di coronavirus in Italia, 24 i morti. Il dato dal bollettino quotidiano dell’emergenza covid diffuso dal ministero della Salute. Il totale dei contagiati sale a 4.264.704, quello delle vittime a 127.704.

Ieri i nuovi casi erano stati 480 con 31 decessi e 74.649 tamponi. Il rapporto tra nuovi casi e tamponi scende tuttavia dallo 0,6% allo 0,5% (approssimazione 0,47%) per via del maggior numero di tamponi processati, 192.424. Il totale degli ospedalizzati in Italia è di 1.458 pazienti, con una diminuzione di 70 casi rispetto a ieri. Di questi, in terapia intensiva sono 187, con una diminuzione di 4 unità. In isolamento domiciliare si trovano 41.121 persone, 882 in meno nelle ultime 24 ore. Tra dimessi e guariti si contano 4.094.421 persone, in aumento di 1.835 unità.

Il totale degli attualmente positivi in Italia è di 42.579 casi, cioè 952 in meno rispetto all’ultimo rilevamento. I deceduti sono 24 nelle ultime 24 ore per un totale di 127.704 vittime del Covid-19 dall’esplosione della pandemia. I casi totali sono 4.264.704 (+907). I test/tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 117.775 in più rispetto al giorno precedente.

Le Regioni che hanno registrato il maggior numero di nuovi casi giornalieri sono Sicilia (+144), Lombardia (+129), Campania (+108), Veneto (+97), Puglia (+60), Toscana (+59), Lazio (+58). Il totale delle somministrazioni condotte in Italia a oggi è superiore a 54 milioni e 602mila, il totale delle persone vaccinate sale oltre i 21 milioni e 374mila. Anche se la variante Alfa resta quella predominante in Italia, un report dell’Istituto Superiore di Sanità ha mostrato come la variante Delta in Italia abbia raggiunto una prevalenza del 22,7%, con picchi del 35% e 56% rispettivamente in Lazio e Abruzzo. È stata identificata in 16 Regioni.

Vito Califano

