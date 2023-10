La stava accompagnando in ospedale perché aveva avvertito delle contrazioni e probabilmente erano prossimi a vivere il momento più bello della loro relazione: la nascita di un figlio. Ma la gioia di una giovane famiglia è stata spezzata questa mattina, poco dopo le 9, sulla statale Maglie-Lecce da un drammatico incidente stradale costato la vita a Stefano Maggio, 22 anni. Gravissima la compagna, incinta all’ottavo mese, arrivata in ospedale e portata di corsa in sala operatoria dove ha dato alla luce il neonato che sta bene (pesa poco più di 3 chili) ed è in buone condizioni di salute. La giovane mamma , anche lei 22enne, invece è stata sottoposta prima a una tac poi successivamente è stata trasferita nel reparto di rianimazione dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, l’auto sulla quale viaggiava la coppia si è ribaltata all’altezza dello svincolo di San Donato. La vettura, una Fiat Punto, è finita prima contro il guardrail, poi si è ribalta. Per Stefano Maggio, originario di Cutrofiano (Lecce), non c’è stato nulla da fare. Inutili i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118 che al loro arrivo non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il corpo, incastrato tra le lamiere, è stato estratto dai vigili del fuoco. La compagna invece è riuscita ad uscire dall’auto dopo lo schianto. Giunta in ambulanza in ospedale, i medici hanno fatto poi nascere il bambino per evitare ulteriori complicazioni. Le condizioni della 22enne restano critiche ed è costantemente monitorata.

Ciro Cuozzo