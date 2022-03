Nonostante la guerra, l’aumento dei prezzi e l’emergenza covid ancora in vigore, file in tutta Italia per il lancio del nuovo Bioceramic MoonSwatch, l’orologio nato dalla collaborazione tra Swatch e Omega e acquistabile, in edizione limitata, dal sabato 26 marzo. Da Roma a Venezia, a Napoli, Torino e Bologna, in centinaia hanno passato la notte all’esterno dei negozi presenti in Italia per accaparrarsi il nuovo modello che costa circa 260 euro.

Il MoonSwatch è una riproduzione in bioceramica del celebre Speedmaster dell’Omega (il modello utilizzato ufficialmente dagli astronauti della Nasa che, nel 1969, atterrarono per la prima volta sulla Luna) ed è disponibile in undici versioni diverse e ispirate ad altrettante futuribili missioni spaziali. Il modello richiama i pianeti del sistema solare: Sole, Luna, Terra, Marte, Giove, Saturno, Plutone, Venere, Urano, Nettuno e Mercurio. Ogni modello, inoltre, sul retro reca la scritta “Mission to” e il nome del pianeta a cui fa riferimento, oltre che una piccola immagine dello stesso. Ogni persona potrà acquistare solo due orologi.

Ressa a partire già dalla serata di venerdì 25 marzo all’esterno dei negozi dell’azienda svizzera Swatch. In piazza Trieste e Trento a Napoli in centinaia hanno atteso l’apertura dell’attività commerciale. Non sono mancati momenti di tensione.

Situazione analoga anche in via del Corso a Roma dove è intervenuta anche la polizia per gestire l’enorme flusso di persone radunatesi già dalla sera prima. A Torino la fila occupa un intero isolato, da via Gramsci a piazza Carlo Felice nella centralissima via Roma. “Sono qui da ieri notte, mi sono attrezzato con zaino, sedia pieghevole e coperte”, racconta un trentenne all’agenzia Ansa.

A Venezia sono circa settecento i giovani in coda dall’una di notte davanti al negozio Swatch di San Salvador. In Veneto il nuovo modello è in vendita anche a Verona. File notturne anche a Bologna davanti al negozio del brand in via D’Azeglio, a due passi da piazza Maggiore.

Swatch: “Superata ogni aspettativa, presto nuovi orologi non in edizione limitata”

In una nota l’azienda svizzera spiega: “Il lancio della Bioceramic MoonSwatch Collection ha superato ogni aspettativa e vi ringraziamo per il vostro interesse. Ricordiamo quindi che nelle prossime settimane ci saranno più opportunità di acquisto degli orologi nei Swatch Store selezionati in quanto non in edizione limitata. Per il momento dobbiamo aggiornare il limite di acquisto ad un orologio a persona fino a nuovo avviso. Torneremo a due orologi a persona il prima possibile”.

