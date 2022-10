Una storia che ha scatenato facili ironie, molte irripetibili. È la vicina che arriva da Gubbio, dove il pranzo tenuto poco meno di un mese fa (e non domenica scorsa, come diffuso in queste ore) in un ristorante da parte di una società di pesca sportiva si è trasformato in un incubo, con numerose persone colpite da attacchi di dissenteria.

Alcuni di loro hanno avuto bisogno dei soccorsi del 118, col trasferimento in ospedale in codice verde. La vicenda è subito diventata oggetto di discussione nella città umbra ma la “viralità” della storia ha oltrepassato il confine della regione, diventando nota sui social, dove sono rimbalzati alcuni audio WhatsApp in cui si descrive quanto accaduto domenica, “scene apocalittiche” secondo i testimoni.

Il problema sanitario è sorto nel consumare il pesce pescato dagli stessi membri della società, probabilmente crudo: la reazione è stata quella di dover fare i conti con dissenteria e vomito.

Sulla tavola c’era il tonno pescato in precedenza dalla società, con sede sulla costa adriatica, il cui presidente è un noto imprenditore proprietario di un’azienda che distribuisce cemento in tutta Italia.

Quando il pranzo stava per concludersi sono iniziati i primi problemi per le circa 30 persone presenti, tra chi ha accusato nausea e mal di stomaco e chi attacchi di diarrea acuta e vomito. Sul posto, un ristorante in centro a Gubbio, sarebbero intervenute anche alcune volanti della polizia: ‘colpa’ di alcuni dei presenti che hanno tentato, già colti da dolori, di utilizzare la propria auto per tornare nelle proprie abitazioni, finendo però per provocare degli incidenti.

Al pronto soccorso locale in ogni caso risulta un solo accesso per una sintomatologia simile ma non è detto che sia collegato al “caso Gubbio”. Il Centro di salute della cittadina e la Usl Umbria 1 sono al lavoro per ricostruire la vicenda. Non è chiaro se si sia trattato di un’intossicazione alimentare collettiva o di una influenza gastro-intestinale feroce.

