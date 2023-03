Tragedia sfiorata a Napoli dove il vento forte ha provocato il crollo in strada di un albero che, per fortuna, non ha coinvolto persone e auto che in quel momento circolavano nella zona. L’episodio si è verificato poco dopo le 16 in via Cassiodoro, nella zona della Loggetta nel quartiere Soccavo.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. L’area interessata al crollo è stata delimitata in attesa della rimozione dell’albero che avverrà in queste ore. Si prevedono dunque disagi alla circolazione in una zona che collega i quartieri Fuorigrotta e Soccavo con arterie che portano al Vomero e a Pianura.

“E’ caduto alle mie spalle, ho sentito un rumore fortissimo e mi sono ritrovato l’albero a pochi metri” è la testimonianza di un cittadino che qualche istante prima attimi è passato in scooter nella zona interessata dal crollo.

Un evento che riaccende i riflettori sulla manutenzione delle strade e degli alberi che si trovano sui marciapiedi. Manutenzione che è stata spesso aggirata in passato con l’abbattimento di numerosi alberi sia all’esterno che all’interno del Parco Virgiliano a Posillipo ma anche in altre zone della città, come ad esempio in via Cannavino a Pianura.

Dieci anni fa, il 10 giugno del 2013, il crollo di un albero in via Aniello Falcone provocò la morte di una donna di 44 anni, Cristiana Alongi, travolta dall’arbusto mentre si trovava alla guida della propria auto.

