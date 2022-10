Il rumore anomalo, il crollo improvviso con una ‘nuvola’ che si alza delle macerie. È quanto accaduto nella serata di martedì a Cagliari, dove l’Aula Magna dell’Università è crollata, con l’edifico collassato all’interno del Magistero di via Trentino.

Il crollo si è verificato tra le 21 e le 22, quando l’Aula un tempo appartenente alla Facoltà di Geologia, e ora passata in uso a quella di Lingue e Comunicazione, era fortunatamente vuota: l’ultima lezione si era tenuta alle 20. Il sollievo per l’assenza di feriti o coinvolti nel crollo è arrivato in piena notte, quando i vigili del fuoco delle squadre Usar e cinofili hanno escluso la presenza di persone al momento del cedimento.

Dopo il crollo, avvenuto nell’edificio retrostante l’ingresso principale del complesso che ospita le facoltà umanistiche, sul posto sono arrivati anche il sindaco del capoluogo, Paolo Truzzu, e il rettore Francesco Mola: “Abbiamo fatto controlli strutturali periodici e nulla faceva pensare che potesse accadere un evento di questo tipo”, hanno spiegato i due al Corriere della Sera.

🔴 #Cagliari, in corso dalle 21.55 un intervento dei #vigilidelfuoco per il crollo dell’aula magna nell’università in via Trentino. Al momento non si ha alcuna segnalazione di persone coinvolte, sono in corso ricerche per escludere ogni possibilità [#18ottobre 23:00] pic.twitter.com/8ELNGHIUfJ — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) October 18, 2022

Ma le proteste non mancano. Il collettivo studentesco ‘Reset Unica’ ha annunciato una manifestazione in rettorato questa mattina, con le lezioni che sono state sospese anche dall’Università. Il problema è la sicurezza, spiegano gli studenti che non si sentono al sicuro dopo quanto accaduto nella serata di martedì. La palazzina crollata si trova accanto a un altro edificio a forma di C che ospita altre aule e l’asilo della Facoltà. “Tutto questo edificio limitrofo, come ci hanno già comunicato – fanno sapere i rappresentanti degli studenti – rimarrà chiuso per verifiche”

Paura e preoccupazione che emergono chiaramente dalla testimonianza di uno studente che ha assistito al disastro: “Ero appena uscito dalla mensa e ho sentito un rumore strano. Svoltato l’angolo, a 20 metri dall’Aula Magna, ho visto una nuvola di polvere. Poco dopo sono arrivati i primi soccorritori. Lì vicino c’è anche una biblioteca rimasta aperta dopo le 20. È un miracolo che non sia successo niente”.

🔴 #Cagliari, crollo Università: prosegue l’intervento dei #vigilidelfuoco per escludere la presenza di persone coinvolte. Nessun segnale rilevato dalle squadre dopo le prime verifiche, confermata l’indicazione della chiusura dell’aula magna all’ora del crollo [#19ottobre 00:15] pic.twitter.com/2I8Fxh0fJS — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) October 18, 2022

Su quanto accaduto i magistrati apriranno ovviamente un fascicolo, al momento a carico di ignoti, per svolgere i necessari accertamenti e capire se vi siano responsabilità per il crollo dell’Aula Magna. L’edificio, secondo prime ricostruzioni, è collassato su sé stesso e sono rimaste in piedi solo la parte inferiore della facciata e le colonne portanti che tenevano la struttura attaccata ad un’altra costruzione a forma di C dove è stato realizzato anche l’asilo della Facoltà.

Fabio Calcagni Napoletano, classe 1987, laureato in Lettere: vive di politica e basket.

© Riproduzione riservata

Fabio Calcagni