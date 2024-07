Ore di apprensione nella Vela Celeste di Scampia, periferia nord di Napoli, dove in serata si è verificato il crollo di un ballatoio. Un primo bilancio, riportato dall’agenzia Ansa, è di un morto e cinque feriti, di cui due in gravi condizioni. I vigili del fuoco, intervenuti dalle 22.30 sul posto, confermano la presenza di una vittima: cinque invece le persone ferite in modo grave.

Vigili del fuoco impegnati nell’evacuazione con l’autoscala dei condomini dei piani alti impossibilitati a scendere.

Crollo nella Vela Celeste tra secondo e terzo piano

Non è chiaro se nel cedimento, avvenuto tra il secondo e il terzo piano, sono coinvolti anche bambini. Alcune testimonianze di persone presenti sul posto farebbero riferimento ai minori coinvolti ma al momento non vi è alcuna conferma.

Sul posto numerose ambulanze oltre ai vigili del fuoco, impegnati a scavare tra le macerie.

Le indagini sono affidate alla polizia.

La Vela Celeste è una delle ultime rimaste in piedi a Scampia dopo l’abbattimento delle altre Vele avvenuto negli anni scorsi.

Accertamenti in corso anche per verificare la stabilità dell’edificio.

#Napoli, crollo di un ballatoio di collegamento nella Vela Celeste a #Scampia. Coinvolte 7 persone, alcune ferite in modo grave, squadre #vigilidelfuoco al lavoro dalle 22:30 pic.twitter.com/kUvacRmVNJ — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 22, 2024



in aggiornamento

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo