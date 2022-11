Ferito fa un colpo d’arma da fuoco durante un tentativo di rapina del Rolex. È quanto successo a Casoria, in provincia di Napoli. Verso le 19:30 i Carabinieri della locale stazione sono intervenuti in via Capri dove poco prima un 44enne era stato colpito da colpi d’arma da fuoco.

Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che l’uomo mentre era a bordo del proprio suv sia stato avvicinato da ignoti su uno scooter che nel tentativo di rapinargli il rolex lo sparavano.

Un colpo al polso, un colpo al ginocchio. Vittima, trasportata presso il pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli. Indagini in corso dei Carabinieri di Casoria. Non sono chiare le condizioni dell’uomo.

