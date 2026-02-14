Attraverso il mio podcast “Quel che resta del giorno” ho lanciato, venerdì scorso, la proposta di insignire Vladyslav Heraskevyč di un’onorificenza al merito sportivo, come riconoscimento per il gesto di dignità e coraggio compiuto alle Olimpiadi di Cortina. La risposta degli ascoltatori è stata immediata. In poche ore, la petizione indirizzata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha superato le mille adesioni (tra cui Roberto Saviano).

Questa iniziativa non nasce soltanto con l’intento di esprimere solidarietà e vicinanza all’atleta, ma vuole anche rappresentare un tributo alla memoria degli atleti ucraini uccisi dalla guerra scatenata dalla Russia di Vladimir Putin. La consegna delle firme al Quirinale sarà, inoltre, un’occasione per ringraziare il Presidente Mattarella per aver mantenuto, con fermezza e coerenza, il nostro Paese accanto al popolo ucraino.

Massimiliano Coccia

© Riproduzione riservata

Redazione