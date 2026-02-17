La realizzazione di infrastrutture, opere e impianti rappresenta da tempo uno dei nodi più delicati dell’azione pubblica e del rapporto tra istituzioni e comunità locali. Interventi considerati strategici a livello nazionale o sovralocale finiscono spesso per innescare conflitti accesi e duraturi, capaci di rallentare o persino bloccare decisioni ritenute necessarie. Non si tratta, tuttavia, di reazioni episodiche né di opposizioni irrazionali. Al contrario, questi conflitti presentano caratteristiche ricorrenti, riconducibili a un problema strutturale di governo, ossia il modo in cui costi e benefici delle scelte pubbliche vengono distribuiti nello spazio e nella società. Nella maggior parte dei casi, i benefici delle infrastrutture sono diffusi e collettivi. Riguardano il funzionamento dei sistemi produttivi, la sicurezza, l’approvvigionamento energetico o la gestione di rischi di interesse generale. I costi, invece, risultano concentrati e localizzati, ricadendo su territori e comunità ben definite sotto forma di impatti ambientali, sociali e politici. È in questo squilibrio che il conflitto trova terreno fertile e diventa inevitabilmente politico.

Il caso del deposito nazionale delle scorie radioattive è emblematico. La sua necessità è infatti ampiamente riconosciuta e i benefici collettivi sono chiari, ma il problema emerge quando si tratta di individuare una comunità in grado di assumersi oneri prevalentemente locali. Da qui nasce la frizione tra l’interesse generale, trattare le scorie in modo sicuro, e le legittime preoccupazioni dei territori coinvolti. Per lungo tempo, questo genere di conflitti è stato ricondotto alla cosiddetta sindrome NIMBY (Not in My Back Yard), secondo cui le popolazioni locali non mettono in discussione l’utilità dell’opera, ma ne rifiutano la collocazione. Oggi, però, questa chiave di lettura appare sempre meno adeguata. Ridurre il conflitto a una forma di egoismo territoriale significa eludere le responsabilità della decisione pubblica e semplificare dinamiche più complesse.

Sempre più spesso, infatti, le mobilitazioni non si limitano a contestare la localizzazione delle opere, ma ne mettono in discussione la ragione stessa, interrogando le scelte strategiche che le generano. Il conflitto si sposta così a monte, chiamando in causa visioni di sviluppo, priorità collettive e modelli di organizzazione del territorio. È qui che si misura la qualità dell’azione politica, governare il conflitto non significa evitarlo, ma riconoscerlo come parte integrante dei processi decisionali. Ampliare il confronto sulle finalità delle politiche pubbliche, prima ancora che sui singoli interventi, diventa quindi una condizione per rendere le decisioni più solide e legittime.

Non a caso, in Francia, dove già dal 1995 esiste una legge sul dibattito pubblico nata a seguito di forti conflitti infrastrutturali, una recente riforma ha esteso la discussione pubblica a piani e programmi, e non più soltanto alle singole opere. Un cambio di impostazione rilevante, che riconosce come il problema non sia solo dove realizzare un intervento, ma quale strategia complessiva si intenda perseguire. È il caso, ad esempio, del dibattito sul possibile ritorno alla produzione di energia nucleare nel nostro Paese, tornato d’attualità di fronte alle difficoltà di approvvigionamento delle fonti tradizionali e ai costi crescenti determinati da complessi equilibri geopolitici. In scenari di questo tipo, la localizzazione di un singolo impianto diventa un elemento secondario rispetto alla necessità di chiarire cosa si intenda fare e quale strategia energetica perseguire.

Da questo punto di vista, una grande discussione pubblica per la definizione dei capisaldi di un piano nazionale dell’energia potrebbe consentire di esplicitare fabbisogni e obiettivi, individuando il mix energetico necessario a soddisfarli. Non si tratta di contrapporre fonti rinnovabili, fossili o nucleari, ma di ragionare su un equilibrio che permetta di raggiungere ciò che tutti dichiarano di volere, ossia energia sicura, sostenibile e a un costo socialmente ed economicamente accettabile. In assenza di questo passaggio, il rischio è che i conflitti continuino a riprodursi, spostandosi dai territori alle scelte che li precedono, senza mai trovare una reale composizione.

Andrea Pillon

© Riproduzione riservata

Redazione