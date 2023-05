La commozione, la stanchezza, chissà. Fatto sta che Michele Placio, durante la serata dedicata alla consegna degli annuali David di Donatello, si è addormentato. O… forse no, è stata solo l’ennesima prova della sua bravura da grande attore. Al momento di essere premiato nella categoria “David Giovani”, infatti, il noto attore e regista – sentendo il suo nome chiamato da Carlo Conti – è balzato sulla poltrona come se si fosse appena svegliato. Poi si è guardato in giro spaesato e, una volta in piedi, si è stropicciato gli occhi.

Quanto basta per mandare in visibilio i fan e per rendere il video del siparietto un fenomeno virale.

“Sono emozionato. Poche parole”, ha detto poi Michele Placido, sul palco, visibilmente commosso, ricevendo il premio David Giovani per il film ‘L’ombra di Caravaggio’. “Ringrazio il maestro Bellocchio, che mi ha insegnato a stare davanti e dietro la macchina da presa, Fabrizio Gifuni che ha fatto un gran bel discorso, e la Rai tutta. I miei figli? No, perché quelli si guardano le serie tv…”, ha aggiunto con ironia.

Il film “l’Ombra di Caravaggio” è stato premiato in ben cinque categorie: miglior attore protagonista, David Giovani, acconciatura, scenografia, costuni e trucco. Nel film si ripercorrono le indagini volute dai servizi segreti del Vaticano, per capire se concedere la Grazia che Caravaggio, il famosissimo pittore, chiedeva dopo era stato condannato a morte per aver ucciso in duello un suo rivale in amore. Così l’Ombra, questo il nome dell’investigatore, svela, nel corso della storia, vizi e virtù dell’artista, avendo, peraltro, nelle sue mani, potere di vita o di morte sul grande pittore, interpretato da Riccardo Scamarcio.

