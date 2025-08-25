Dentro la nave Msc World Europa: l’area zen, il salone di bellezza e i 13 ristoranti. Nata con i Mondiali in Qatar

Era una favolosa crociera per gli 6.496 passeggeri prima che alle sette di questa mattina la MSC World Europa si fermasse al largo di Ponza riscontrando una perdita di potenza di propulsione. La nave era partita domenica da Genova e stava proseguendo la rotta verso Napoli, con l’arrivo previsto poco dopo le 10. Più di 8mila persone, compresi i membri dell’equipaggio, sono ancora in attesa che una delle imbarcazioni più grandi al mondo venga riparata per riprendere – nella migliore delle ipotesi – il loro viaggio su un’autentica città sull’acqua.

Msc World Europa, nata con i Mondiali in Qatar

La World Europa è infatti lunga 300 metri e ha una capienza di circa 7mila passeggeri e 2mila persone di equipaggio. È stata costruita nei cantieri navali di Chantiers de l’Atlantique a Saint Nazaire per MSC Crociere, e inaugurata nel dicembre 2022 con un viaggio di andata e ritorno di 9 giorni dal Qatar, in occasione dei mondiali invernali.

Dentro la nave Msc World Europa

Tanti i servizi a bordo, alcuni tipici di altre concorrenti nel settore, altri esclusivi, in una nave moderna e dalla cura dei dettagli e dalle tecnologie all’avanguardia: SPA ed area termale, palestra, teatro, salone di bellezza, barbiere, area zen per soli adulti, promenade, centro dell’intrattenimento, decine di strutture dedicate ai bambini e uno scivolo a secco che si estende per ben 11 ponti. E ancora 13 opzioni di ristorazione, tra bar e cucine stellate, alcuni dei quali aperti 24 ore su 24. Un gioiello che aspetta solo di essere riacceso.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco